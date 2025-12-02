El Málaga se encuentra con un inesperado despido antes de la Copa del Rey

El Talavera ha anunciado este martes la destitución de Diego Nogales, a poco más de 24 horas de enfrentarse a los de Funes en la segunda ronda del torneo copero, Son penúltimos en el grupo 1 de Primera RFEF

El fútbol a veces tiene cosas que por mucho que uno lleve muchos años viendo este deporte, son incomprensibles. En el tema de los entrenadores, se entiende la 'lógica' que si un equipo no va bien, lo más sencillo es despedir a un técnico y no hacer una 'limpieza' más importante con la salida de varios futbolistas. Pero hace pocos días, Juan Soriano, jugador del Leganés, reflejaba a la perfección el grado de culpa que pueden tener los entrenadores en la situación de los equipos.

Así, hacía referencia a que su entrenador, Paco López, "no marcaba los goles" y que su labor era alinearlos del mejor modo posible sobre el césped. Más allá de esto, el despido de un entrenador siempre suele llegar por una serie de malos resultado y eso es lo que le ha pasado a Diego Nogales, técnico del Talavera.

Despide a su entrenador a poco de jugar la Copa del Rey

El Talavera ha anunciado en la mañana de este martes el despido de su entrenador, Diego Nogales. El técnico de 44 años nacido en Madrid, llegó al cuadro toledano el pasado mes de julio para afrontar una nueva temporada en Primera RFEF. Tras 14 jornadas en la categoría de bronce del fútbol español, el Talavera ha decidido despedirlo ya que es penúltimo con 12 puntos en el grupo 1 de Primera RFEF.

Esta noticia llega al Talavera a poco más de 24 horas de que los toledanos disputen la segunda ronda de la Copa del Rey ante el . El momento de tomar la decisión, sobre el papel, no parece el más adecuado, ya que se entiende que el técnico tenía ya muy avanzada la preparación para un partido que se jugará este próximo 3 de diciembre a las 20:00 horas.

El Talavera eliminó en la primera ronda de Copa del Rey al Rayo Majadahonda, equipo de Segunda Federación. Así anunció el Talavera el cese de su entrenador: "El Club de Fútbol Talavera de la Reina informa que Diego Nogales no continuará como entrenador del primer equipo. La entidad quiere agradecer a Diego su dedicación, profesionalidad y compromiso durante el tiempo que ha formado parte del club. Bajo su dirección, el equipo ha afrontado una etapa exigente en la que ha demostrado una gran implicación tanto en el plano deportivo como humano. Desde el CF Talavera le deseamos la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal".

Movimientos recientes en los banquillos de Talavera y Málaga

Curiosamente, el Talavera llegará al duelo de segunda ronda de la Copa del Rey ante un equipo que recientemente también cambió de entrenador. El Málaga despidió a Sergio Pellicer el pasado 18 de noviembre y desde entonces, el cuadro de la Costa del Sol ha sumado una victoria ante el Mirandés y un empate ante el Real Valladolid. El nuevo técnico del Talavera, del que aún se desconoce su nombre, tendrá un reto mayúsculo en su primer partido al estrenarse ante todo un histórico como el Málaga.