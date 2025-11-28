El Málaga blinda a Rafita y renueva hasta 2029

El Málaga ha ejercido otra renovación más, se trata de la de Rafita Garrido que tras su buen rendimiento en esta temporada y su progresión futura, han acordado extender su contrato hasta 2029

El Málaga se ha mostrado como un equipo precavido con sus diamantes en bruto y eso se debe a que está acometiendo las renovaciones de futbolistas que han dado el salto desde el Atlético Malagueño como es el caso de Chupete o David Larrubia, los cuales renovaron con el equipo. El club sabe que los cantos de sirena sobre estos jugadores están presente. Así pues, la entidad de Martiricos quiere evitar otro caso como el de Antoñito Cordero ya ha ejercido de manera oficial la renovación de Rafita hasta 2029 por lo que seguirá unido a la entidad durante cuatro años más.

La irrupción de Rafa Garrido

Lo cierto es que el Málaga no está renunciando a sus ideas actuales de ser un club valedor de la cantera tanto para jugadores como para entrenadores como se ha visto con la contratación de Funes. Así pues, el experimento de su predecesor, Sergio Pellicer, con Rafita ha sido todo un éxito y le han bastado pocos partidos para hacerse hueco en el lateral derecho del equipo. Así pues, han tenido en cuenta la progresión a largo plazo.

Las tentativas por Rafa Garrido

Recientemente, asomaron los primeros intereses con el jugador tal y como informamos en ESTADIO Deportivo. Osasuna le echó un ojo al futbolista pero tras su renovación, esta operación se puede antojar complicada y es que en la Costa del Sol no están dispuestos a dejar salir jugadores jóvenes a cualquier precio.

El comunicado del Málaga

Así es como ha comunicado el equipo malacitano la renovación de uno de sus jóvenes prometedores: "Rafael Garrido Hierro (Vélez-Málaga, 09/11/2004) es un lateral derecho reconvertido tras jugar en categorías inferiores en la posición de extremo, con mucho recorrido para abarcar todo el carril por su banda.Tras su paso en categorías inferiores por clubes de la provincia como el Puerto Malagueño y el EF Francisco Castejón, recala en el Juvenil ‘A’ blanquiazul procedente del CD San Félix para la temporada 22/23.Rafita dio el salto al Atlético Malagueño en 2023, y la temporada pasada fue una pieza fundamental para el ascenso a 2ª RFEF conseguido por el conjunto blanquiazul bajo las órdenes de Funes. En la presente temporada, acumula 5 partidos con el Malagueño -completando todos los minutos-.El 5 de octubre de 2025 debuta oficialmente con el Málaga CF contra el Racing de Santander. Desde entonces, y con 21 años cumplidos recientemente, acumula 7 participaciones con el primer equipo blanquiazul.En plena progresión futbolística, Rafita representa el compromiso del Málaga Club de Fútbol con el crecimiento del talento de La Academia y el fortalecimiento del proyecto deportivo. ¡Con todo hasta 2029, Rafita!".