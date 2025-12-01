La carta de Dani Sánchez que estremece al Málaga: "La ansiedad me llevó a cuestionarlo todo"

El lateral del cuadro malaguista se abrió en canal a través de sus redes sociales. "Sentía que no era yo". Su carta ha tenido una importante repercusión en un momento en el que se tiene muy en cuenta la salud mental

Muchas veces se nos olvida que los futbolistas, además de profesionales del deporte, también son personas. Sufren, tienen sus pensamientos y tienen problemas como cualquier ciudadano de a pié. Por si a alguno se le había olvidado, Dani Sánchez, lateral izquierdo del Málaga dio ayer toda una lección de valentía al contar en sus redes sociales el calvario por el que ha pasado estos meses tanto a nivel personal como a nivel profesional. El lateral izquierdo publicó este pasado domingo una extensa carta en la que se sinceraba sobre el proceso que ha vivido.

La carta de Dani Sánchez explicando su situación personal y profesional

"30 de noviembre 03:00 am, me dispongo a escribir a ver qué sale:

Estás últimas semanas y algunos meses atrás han sido una prueba muy dura para mí. La ansiedad me empujó a cuestionarlo todo, incluso lo que más amo. Y eso me afectaba en cosas que siempre habían sido naturales para mí: mi confianza, mi energía, mi manera de vivir cada día y cada entrenamiento. Sentía que no era yo, como si estuviera peleando contra una parte de mí que no entendía. A veces, cuando no entiendes por qué las cosas no salen, el silencio pesa más que cualquier derrota. No ha sido fácil reconocerlo, pero creo que es importante aceptar que incluso los más fuertes también caemos. Y yo caí, pero también aprendí a levantarme. Aprendí a escucharme, a darme tiempo, a entender que la mente también necesita descanso y cuidado.

En todo este proceso he estado más reservado, más en silencio, y sé que quizás desde fuera podía parecer que algo no encajaba. Y sí, seguramente muchas cosas en mi rendimiento o en mi situación tenían una explicación interna que yo mismo estaba intentando gestionar. Pero no quiero justificar nada: lo que importa es que estoy volviendo a encontrarme. Y aunque me sentí al borde, decidí levantarme. Cada entrenamiento, cada minuto sin jugar, cada pensamiento negativo... todo lo estoy transformando en fuerza. Está foto ha sido minutos después de finalizar el partido, aliviado conmigo mismo y sonriéndome, porque me lo merezco y porque hay gente que se merece verme así.

Hoy, gracias a Dios, vuelvo a sentir esa luz que hacía tiempo no veía. Vuelvo a recuperar mi confianza, mi ilusión, mis ganas de ser el de siempre: dedicado, ambicioso y con hambre de crecer. Estoy sonriendo otra vez, disfrutando del fútbol de verdad, sintiéndome libre y fuerte.Quiero mencionar, aunque sea brevemente, a mi familia y a mi círculo más cercano. Ellos han sido un apoyo silencioso pero fundamental, el tipo de compañía que no hace ruido pero sostiene. Y eso se queda para siempre. Ellos serán los que me acompañen toda mi vida. Uno puede caer, puede dudar, puede romperse un poco... pero nunca tirar la toalla. He vuelto a ser yo. Y voy a por todas. 03:45 am. Fin".

Dani Sánchez 'vuelve' al Málaga

Daniel Sánchez volvió a tener minutos con el Málaga este pasado fin de semana ne el duelo de los andaluces ante el Real Valladolid. El lateral contó con 23 minutos y regresó al césped tras vivir desde el banquillo los cuatro últimos partidos. En las dos temporadas anteriores fue muy importante para Sergio Pellicer disputando más de 50 encuentros en total en Segunda división y Primera RFEF.