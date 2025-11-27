La posible vuelta de Antoñito Cordero a LaLiga Hypermotion

El que fuera jugador del Málaga, actualmente propiedad del Newcastle y cedido en el Westerlo de Bélgica podría recalar en el Deportivo de La Coruña según ha informado la Cadena Cope

Antoñito Cordero dejó una huella importante en su último y único club en España, el Málaga. Antoñito Cordero salió del Málaga cuando era toda una estrella y tentado por el proyecto del Newcastle. Antoñito Cordero dejó La Rosaleda sin embolsarse los malagueños ni un solo euro ya que finalizaba contrato y eso propició su salida rumbo a la Premier League.

Pero más allá de poder triunfar con el Newcastle, Antoñito Cordero se encontró con una inesperada cesión al Westerlo de Bélgica. Con esta cesión, el Newcastle pretendía que Antoñito Cordero se foguease en una Primera división menos exigente que la Premier League. Meses después de llegar a Bélgica, Antoñito Cordero apenas ha participado en siete encuentros con el Westerlo y aún no ha disputado ni un solo duelo como titular. Por ello, el conjunto inglés ya se plantea romper esa cesión en Bélgica para buscarle un nuevo equipo y ahí es donde aparece la posibilidad de volver a España.

El fichaje de Antoñito Cordero puede ser la bomba del Deportivo de La Coruña

Según ha informado la Cadena Cope, el Deportivo de La Coruña estaría interesado en hacerse con los servicios de Antoñito Cordero en calidad de cedido el próximo mes de enero. El Deportivo de La Coruña está peleando con Racing de Santander y Las Palmas por los puestos de ascenso directo y por lo tanto por volver a Primera. Sabe bien Antoñito Cordero lo que es jugar en Segunda, donde el pasado curso debutó con el Málaga, participando en 37 encuentros, marcando seis goles y repartiendo cinco asistencias.

La llegada de Antoñito Cordero le daría un plus al Deportivo de La Coruña

El Deportivo de La Coruña ya cuenta en sus filas con uno de los mayores talentos de LaLiga Hypermotion como es Yeremay Hernández, que el pasado verano también fue pretendido por varios equipos de primer nivel en Europa como el Sporting de Portugal.

Las historias de Antoñito Cordero y Yeremay Hernández eran muy similares hasta el pasado verano ya que ambos se desarrollaron en las canteras y debutaron en los equipos de su vida como son Deportivo de La Coruña y Málaga. Estos caminos paralelos se separaron cuando Antoñito Cordero decidió no renovar, al contrario que Yeremay, que ante los cantos de sirena, decidió ampliar su vinculación con el conjunto de Riazor para tratar de ascender a Primera. Este es el principal objetivo de Yeremay tal y como ha declarado en varias ocasiones,