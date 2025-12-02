La vuelta a casa de Antonio Hidalgo

El técnico del Deportivo de La Coruña visitará este próximo jueves la Nova Creu Alta para reencontrarse con el Sabadell, equipo en el que fue futbolista y entrenador durante casi 100 encuentros oficiales

La Copa del Rey da lugar a historias bonitas y dignas de resaltar. En esta segunda ronda se vivirán emocionantes reencuentros como el de José Pedraza, jugador del Antoniano, que se medirá a Alfonso Pedraza, su tío y jugador del Villarreal. Pero este reencuentro que se producirá en el Municipal de Lebrija no será el único ya que el jueves, en la Nova Creu Alta, el Sabadell le abrirá las puertas (y tratará de ponérselo difícil) al Deportivo de La Coruña de un viejo conocido como es Antonio Hidalgo.

El Antonio Hidalgo jugador del Sabadell

El actual técnico del Deportivo de La Coruña, con el que es líder de LaLiga Hypermotion tras 16 jornadas, se medirá al Sabadell en la segunda ronda copera el jueves a partir de las 19:00 horas. Desde que el sorteo deparó este enfrentamiento entre catalanes y gallegos, se sabía que el encuentro iba a tener un marcado carácter sentimental.

Antonio Hidalgo defendió la camiseta del Sabadell en más de 100 encuentros, concretamente en 116, siendo este el segundo equipo con el que más jugó después del Tenerife. Además, Antonio Hidalgo pasó en su etapa sobre el césped por Málaga, Albacete, Real Zaragoza, Osasuna, el filial del Barcelona y el Cornellá, donde se terminó retirando.

El entrenador del Sabadell era Antonio Hidalgo

Pero el vínculo entre el Sabadell y Antonio Hidalgo no se quedó solo en la etapa como futbolista sino que también ejerció como entrenador. Antonio Hidalgo empezó su carrera en los banquillos en 2016 de la mano de Imanol Idiakez (que curiosamente también fue entrenador del Deportivo de la Coruña) y de Andoni Iraola, es decir, como uno de sus asistentes. En la misma función llegó al AEK Larnaca para en su primera experiencia como primer entrenador, dirigir al Sabadell desde abril de 2019 hasta noviembre de 2021 que fue cesado.

En esos 96 encuentros oficiales, Antonio Hidalgo consiguió llevar al Sabadell desde la ya desaparecida Segunda B hasta Segunda en una promoción de ascenso en la que se midió a Atlético de Madrid B, Cultural Leonesa y Barcelona B. La campaña 2020/21 el Sabadell jugó en Segunda de la mano de Antonio Hidalgo y tras descender esa misma temporada, en la 2021/22, fue cesado en la jornada 13. Este jueves, Antonio Hidalgo se volverá a encontrar con el equipo con el que tuvo uno de sus primeros éxitos como entrenador y donde dio sus últimos partidos como futbolista.