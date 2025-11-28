Confirma la lesión de Luismi Cruz que ya tiene tiempo estimado para su recuperación

Luismi Cruz ha dejado varios días de incertidumbre en el Deportivo de La Coruña con su lesión, la cual ha sido confirmada por su entrenador, Antonio Hidalgo y por el parte médico del club. Se espera que regrese antes del parón de navidad

El Deportivo de La Coruña afronta una jornada más en LaLiga Hypermotion donde pretende quedar en puestos que le permita marchar el próximo año a Primera División. Este fin de semana tiene el obstáculo de un Albacete que mira cada vez más al descenso pero que aún tiene algo de margen antes de caer en él. El encuentro tendrá lugar en el Carlos Belmonte y para dicho encuentro no podrán contar con un hombre clave para Antonio Hidalgo. Se trata de Luismi Cruz, uno de los fichajes más notorio para el equipo herculino en el pasado mercado de fichajes.

Luismi Cruz cae lesionado

La incertidumbre se ha adueñado esta semana del entorno deportivista debido a las molestias físicas del mencionado extremo del equipo deportivista, pero ha sido en la mañana de este viernes cuando se ha confirmado que el futbolista ex del Tenerife sufre una lesión que le impedirá disputar el encuentro frente al Albacete y tiene pinta que algunos más. La propia entidad ha emitido un comunicado donde afirma que el jugador ha visto como sus dolencias han evolucionado en una lesión en los isquiotibiales, la cual no es grave pero si que podría estar en torno menos de un mes de baja.

Antonio Hidalgo confirma la lesión de Luismi Cruz

A pesar de que el jugador se pierde una parte importante del campeonato como es esta recta final del año, se espera que su recuperación se culmine antes del parón navideño. El propio entrenador, Antonio Hidalgo se ha encargado de confirmar los malos presagios pero a la vea que ha aclarado su lesión, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad sobre el varapalo del atacante. Estas fueron las palabras del técnico. "Luis tiene una lesión que no es muy grave, entendemos que antes de que acabe el año podremos contar con él. Lo que nos dicen los médicos es que no tiene una gran importancia. Tenemos que estar pendientes de la evolución, pero no parece muy grave".

El parte médico del Deportivo de La Coruña

Además de las palabras de Hidalgo, el equipo se ha encargado de publicar un comunicado sobre la lesión del jugador que reza de la siguiente manera:

"Luismi Cruz fue sometido a pruebas médicas en el Hospital Quirónsalud A Coruña para conocer el alcance exacto de las molestias que le obligaron a pedir el cambio en la segunda parte del encuentro ante el AD Ceuta FC en ABANCA-RIAZOR. Los Servicios Médicos del RC Deportivo han confirmado una lesión muscular en la musculatura isquiotibial de su pierna derecha. El futbolista gaditano estará unos días con tratamiento médico y de fisioterapia antes de iniciar la fase de readaptación física, paso previo a su regreso a los entrenamientos con el grupo".