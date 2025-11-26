Antonio Hidalgo se cuela en la historia del Deportivo de La Coruña

A pesar del poco tiempo que lleva Antonio Hidalgo en el Deportivo de La Coruña, ya se ha hecho un hueco en la historia del equipo ya que es el entrenador que menos porcentaje de derrotas ha sufrido club coruñés

El Deportivo de La Coruña se encuentra viviendo un sueño que cada jornada que pasa está más cerca de convertirse en realidad y se trata del ascenso a Primera División. A día lidera LaLiga Hypermotion en un triunvirato que comparte con Las Palmas y el Racing de Santander, sus máximos rivales directos. Lo cierto que la racha de los de Antonio Hidalgo es ahora mismo la mejor que existe en la categoría que lleva cuatro encuentros seguidos en el que ha visto traducido el resultado en victoria. Gracias a ello gobierna la categoría ya que gana en gol average general a un equipo poco goleado como es el conjunto canario y a otro muy goleador como es el cántabro. Así pues, el equilibrio reside en el conjunto coruñés.

Una dinámica que pasa a la historia

Esto no es lo único llamativo en el equipo blanquiazul ya que es el equipo que menos pierde de la categoría aunque en este dato empata con dos rivales directos como son Las Palmas y también el Almería. Yendo más allá, esta dinámica de partidos actual ha colocado al entrenador catalán como el mejor situado en toda la historia del club que menos porcentaje de derrotas ha encajado en lo que poco que lleva en el equipo con un total de 12,5% a lo que hay que sumarle que es el cuarto en total en el porcentaje de victorias con un total de 56,25%. El equipo solo ha caído dos veces en lo que va de campeonato y a través de empates ha salvado muchas situaciones.

Una gran cantidad de victorias para Hidalgo

El preparador catalán, además del tener el récord del menor porcentaje de derrotas, se sitúa también muy arriba en el mismo parámetro de triunfos. En sus 16 encuentros suma nueve victorias, un dato optimista de cara al próximo año en el que si continúan estos datos, los gallegos pondrían rumbo a Primera División.

Antonio Hidalgo también iguala una marca personal

Lo cierto es que desde la llegada de Antonio Hidalgo a la división de plata no ha hecho más que superarse. Tras los méritos en un Huesca que dejó cerca del ascenso ha llegado con ilusión a un Deportivo de La Coruña que tiene sus miras en el ascenso a Primera División. Desde su llegada ha igualado el total de victorias consecutivas conseguidas la pasada campaña con el Huesca con un total de cuatro. Hay que tener en cuenta que esto supone un mérito increíble debido a lo igualada que está la competición de plata.

Este fin de semana se medirá con un Albacete que está cada vez más cerca descenso. Con ese partido o el de Copa del Rey ante el Sámano superaría su record personal en los 131 partidos que lleva como entrenador en la élite.