Cambio importante para el encuentro entre la Real Sociedad B y el Deportivo de La Coruña

Debido al sorteo de la Copa del Rey, el horario entre el partido entre el Deportivo de La Coruña y la Real Sociedad B se ha visto modificado y se adelanta del domingo a las 14:00 al sábado a las 21:00

Real Sociedad B y Deportivo de La Coruña están contentos con sus trayectorias actuales en LaLiga Hypermotion ya que el equipo de Ansotegi marcha bien en si trayectoria por la permanencia a pesar de que ha perdido por primera vez en casa frente al Sporting de Gijón, aún así, el filial realista duerme fuera de los puestos de descenso a día de hoy. Por otro lado, el Deportivo de La Coruña, se encuentra cada vez más cerca del ascenso a pesar de su tropiezo la última jornada frente uno de los rivales más fuertes de la categoría como es el Castellón. Ambos equipos deberán medirse próximamente y LaLiga se ha pronunciado con respecto a este partido haciendo una modificación importante en el horario del mismo.

Cambio de programación en LaLiga Hypermotion

LaLiga ha anunciado un cambio en la programación de la jornada 18 de LaLiga Hypermotion que afecta directamente al Deportivo de la Coruña y a la Real Sociedad B. Ha sido precisamente tras el sorteo de la Copa del Rey de los dieciseisavos de final cuando se ha hecho oficial el cambio de en la programación de la jornada que debe disputarse este fin de semana, el del 12 al 14 de diciembre. Así pues, el duelo previsto entre ambos se cambia ya que inicialmente fijado para el domingo 14 a las 14:00 horas, pasa a disputarse finalmente el sábado 13 de diciembre a las 21:00 horas en el estadio de Riazor.

Cambio derivado de la Copa del Rey

A pesar de que el filial de la Real Sociedad no disputa la competición copera, el equipo coruñés si se encuentra inmerso en los dieciseisavos de final donde se medirá también en Riazor pero esta vez ante un rival de Primera División como es un Mallorca que no atraviesa un buen momento en LaLiga Hypermotion. Dicho encuentro tendrá lugar entre el 16 y el 18 de diciembre.

La necesidad de encajar este enfrentamiento ante un Primera División en la apretada agenda de diciembre ha provocado el movimiento del partido liguero frente al filial txuri-urdin aunque dicha modificación solo será de unas horas, cambiando desde el primer partido el domingo al último del sábado. El calendario se vuelve pues bastante apretado para los de Antonio Hidalgo, el cual ha visto alterada la hoja de ruta. En la franja de horaria de las 21:00 de este sábado habría otro partido en simultáneo, se trata del Zaragoza contra el Cádiz.