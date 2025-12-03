El Sanse se frota las manos 'gracias' a la Copa del Rey

El cuadro de Ansotegi no disputa la competición copera debido a su condición de filial de la Real Sociedad. El próximo fin de semana, en Anoeta, recibirá a un Sporting de Gijón que si tiene partido intersemanal ante el Mirandés

La Real Sociedad puede presumir esta temporada de ser el único equipo que tiene a su filial en la segunda categoría del fútbol español. El Sanse además, no está desentonando para nada. Los de Ansotegi están fuera de los puestos de descenso tras 16 jornadas en juego y con 18 puntos en su casillero. No se deben despistar los frutos de la Ciudad Deportiva de Zubieta ya que están igualados a puntos con el Andorra, que marca la frontera del infierno.

De esa condición de filial se está aprovechando esta semana el Sanse, ya que los donostiarras no tienen que disputar Copa del Rey. Ansotegi disfruta de la semana completa de entrenamientos con sus jugadores y aunque alguno de sus pupilos pueda viajar con el primer equipo para medirse este miércoles al Reus en el choque de la segunda ronda copera.

La Rea Sociedad B mira a la Copa del Rey y al Sporting de Gijón

Pero el filial de la Real Sociedad no perderá de vista la Copa del Rey ya que su rival del próximo fin de semana, el Sporting de Gijón de Borja Jiménez, si disputará la segunda ronda. Los asturianos visitarán Mendizorroza para enfrentarse al Mirandés por lo que a diferencia de lo que pasó en la primera ronda, se medirán a un equipo que también pertenece a Segunda como el jabato. El Sanse estará expectante por diferentes motivos.

En primer lugar para ver las alternativas que tiene el Sporting de Gijón, en segundo, para tratar de encontrar debilidades en el sistema de Borja Jiménez y por último, tratar de aprovecharse del cansancio físico y mental en el caso de que los asturianos terminen eliminados.

Anoeta, clave en el futuro del Sanse

El filial de la Real Sociedad suma 18 puntos en Liga y todos estos son como local, al calor de Anoeta. Esto tiene una doble lectura. La negativa es que los de Ansotegi necesitan dar un plus fuera de casa para poder conseguir el objetivo marcado esta temporada: la permanencia en Segunda división. El Sanse recibirá al Sporting de Gijón en Anoeta el próximo sábado por lo que los factores a favor del triunfo local no son pocos.

Los de Borja Jiménez han encajado dos derrotas consecutivas en sus dos últimos encuentros a domicilio ante Mirandés y Huesca. Por tanto, el Sanse tratará de buscar su quinto triunfo consecutivo como local y que el Sporting vuelva a morder el polvo lejos del Molinón.