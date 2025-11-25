El Sanse continúa con sus dos versiones en LaLiga Hypermotion

Lo que está haciendo la Real Sociedad B en LaLiga Hypermotion es digno de admirar y eso se debe a que además de ser el mejor filial en cuanto a categoría alcanzada actualmente, está luchando en una división de plata que ha dado muestras evidentes de lo complicada que es. Prueba de ello es la poca distancia que hay desde el descenso al ascenso.

Los de Ansotegi están realizado una gran campaña en modo supervivencia de la categoría donde este lunes dieron un paso importante al vencer al Valladolid en casa, uno de los candidatos al ascenso. Con esta victoria se confirman como el equipo que mejor rendimiento ofrece como local, cosa que contrasta con sus datos como visitantes, donde ocurre justamente lo contrario, ningún punto a favor.

El Sanse y su llamativa estadística

La victoria en el mencionado encuentro con el Valladolid, el cual era el encargado de cerrar la jornada no hizo más que agrandar el buen rendimiento del filial txuri urdin en casa, siendo así el mejor equipo como local. Así pues, en Anoeta, donde el equipo está disputando los encuentros esta temporada, con un total de 18 puntos.

Esto podría parecer algo muy positivo pero si se tiene en cuenta su dinámica como visitantes no lo es tanto. Así pues, esos 18 puntos que ha logrado como local son los únicos en el casillero de los donostiarras ya que fuera de San Sebastián no ha logrado sumar ni un solo punto por lo que se puede decir que el Sanse está cortando en dos mitades, la buena dentro de casa y la mala, como visitante.

El balance en su casa

El balance es de cinco victorias y tres empates en ocho encuentros en casa, con el mérito añadido de jugar ante una grada vacía, con una media de en torno a 1.500 espectadores en una grada con capacidad para casi 40.000. Por lo tanto, el Sanse ha logrado vencer a equipos como el Zaragoza, el Andorra, el Huesca, el Valladolid y el Leganés mientras que ha sumado un punto contra el Almería, el Cádiz o el Córdoba. Con estos resultados, en los que ha vencido a candidatos al ascenso, el filial realista muestra la evidencia de que Anoeta es una fortaleza inexpugnable ya que nadie ha conseguido vencer aún.

Un balance irregular pero aprobado

A pesar de que el número cero es el más conocido por parte de los vascos fuera de casa por el total de puntos sumados, esta media irregular hace que el equipo esté bien colocado en la clasificación. Actualmente duerme fuera de los puestos de descenso, en concreto el puesto 13º, con 18 puntos tras las primeras 15 jornadas