La IA desvela las opciones reales del Betis de ganar la Europa League y dispara la ilusión

Una vez sellada la clasificación matemática, la Inteligencia Artificial analiza las posibilidades reales del Betis de conquistar la Europa League con una predicción que ilusiona y refleja el actual 'statu quo' verdiblanco en el panorama continental

A falta de dos jornadas para la finalización de la fase liga de la Europa League, el Betis ya ha certificado matemáticamente su clasificación para la siguiente ronda después de imponerse con autoridad al Dinamo Zagreb en el estadio Maksimir por 1-3.

Una victoria que lo sitúa en la cuarta plaza con 14 puntos y lo acerca también al pase directo a octavos de final reservado para los ocho primeros, pues cuando restan seis puntos lleva dos de ventaja al noveno y al décimo. Es decir, que a día de hoy, sin ninguna derrota en su haber y cuatro victorias, se sitúa entre los mejores equipos de la competición y se consolida como uno de los aspirantes a luchar por el título, el camino más corto para jugar la temporada próxima la Champions League.

La IA lo incluye en el 'top 5' de aspirante s aganar la Europa League

Un cartel de favorito que respalda la tecnología de última generación, pues, una vez que ya está clasificado para la siguiente ronda, la Inteligencia Artificial considera que el Betis tiene opciones reales de pelear por proclamarse campeón de la segunda competición continental.

Así, a través de una predicción en función de diversos parámetros estadísticos, basados en rendimiento, proyección, resultados o plantilla, la IA incluye al Betis en el 'top 5' de aspirantes, lo que supone un paso al frente con respecto al vaticinio del superordenador en el mes de octubre, cuando lo ubicaba como el octavo en el ranking de futuribles campeones.

Ve al Betis como un candidato real, con un 8% de probabilidades de ser campeón

Así las cosas, la IA consultada por esta redacción apunta al Betis como el quinto equipo con un mayor índice de probabilidades de alcanzar la final y levantar la copa el 20 de mayo en el Besiktas Park de Estambul. Tanto es así que le concede un 8% de opciones de ganar su primer entorchado internacional y lo cataloga de candidato real en esta edición de la Europa League, lo que refleja el extraordinario 'statu quo' verdiblanco a día de hoy en el panorama continental.

El máximo favorito según la IA es el Aston Villa inglés con un 15-20% de posibilidades, seguido por la Roma, a día de hoy a dos puntos del Betis en la fase liga, con un 12%-15%, y el Nottingham Forest (10%-13%), a tres unidades en la clasificación de los verdiblancos, con los que firmaron un empate en la primera jornada de la competición. También estaría por delante, a tenor de la previsión de la Inteligencia Artificial, el Oporto, con una estimación del 8-12%, muy similar a la de los de Pellegrini, que, por méritos propios, resultados, sensaciones y plantilla, entran en las quinielas para ganar esta Europa League.