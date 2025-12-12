La suerte con el gol se alía en contra de Cédric Bakambu antes de la Copa África

El congoleño apenas lleva dos goles esta temporada, unos datos pobres para un delantero que ya ha entrado en la historia europea del equipo bético

El Real Betis se encuentra en un buen momento de forma, todo ello tras haber conseguido ganar por tres goles a uno al Dinamo de Zagreb. Desde la entidad verdiblanca, la ilusión es máxima, ya que son muchos los argumentos que invitan a pensar en que se pueden lograr cotas importantes en la Europa League. A todo esto, poco a poco se van recuperando nombres que esperan poder tener un papel importante en este comienzo de temporada por parte del conjunto bético. Ya se vio en los casos de Rodrigo Riquelme y Deossa, que van teniendo cada vez más protagonismo con el equipo de Pellegrini.

Varios son los jugadores que están destacando en este comienzo de temporada, con casos como el de Abde y Fornals como los mejores en este sentido. En la punta de ataque, es el Cucho Hernández el que se ha ganado la confianza de Manuel Pellegrini, siendo también el máximo goleador del equipo verdiblanco con hasta seis tantos. Unos números que muestran el gran momento de forma en el que se encuentra el cafetero, que contrasta con el estado actual de otro delantero, como es Cédric Bakambu. El congoleño apenas ha podido sumar dos goles en lo que va de temporada, unos números pobres para el congoleño.

A pesar de ser el máximo goleador histórico del Real Betis en Europa, este año no está consiguiendo ver puerta con facilidad, solamente llegando a poder anotar en el empate frente al Nottingham Forest en competición continental. Esto es un claro síntoma de que el gol no está siendo el aliado de Cédric este año, viéndose evidenciado en una de las últimas jugadas del partido frente al Dinamo de Zagreb, donde envió al larguero un esférico que era más fácil meterla que fallarla.

"Desgraciadamente no hizo ese gol que era bastante difícil errarlo, pero sucede. Estuvo muy acertado en el segundo gol con Riquelme. Los goleadores viven del gol, pero cuando no viene hay que tratar de aportar colectivamente. Se va a la Copa de África y ojalá que retorne en el nivel que sabemos que puede dar", declaró Pellegrini a colación de la actuación del africano. Y es que, a pesar de darle una gran asistencia a Riquelme en el segundo gol, acabó viendo la cartulina amarilla fruto de la desesperación en una jugada de ataque.

La opción de Fábio Silva, presente

En una afición que espera nombres en la delantera, ESTADIO Deportivo fue el encargado de adelantar el avance de las negociaciones para la contratación de Fábio Silva. El delantero portugués fue una de las revelaciones de la UD Las Palmas la temporada pasada, llegando a conseguir diez tantos que ilusionaron a la afición canaria con la posibilidad de quedarse en primera. Tras su infructuosa aventura en Dortmund, espera poder salir cedido para volver a recuperar la senda goleadora de los años anteriores, con la posibilidad de regresar a LaLiga.

En caso de que llegue el delantero, se antoja casi obligatoria una salida, entrando aquí el caso de Cédric Bakambu. El congoleño espera poder encontrar de nuevo su racha en la Copa de África, y poder convencer a Pellegrini de una permanencia en el Real Betis.