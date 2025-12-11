Puntos uno a uno del Betis en el partido de la Europa League contra el Dinamo Zagreb: Riquelme se convierte en realidad en el paraíso de Antony y Abde

El madrileño se reivindicó a un mayor nivel con protagonismo en los dos primeros goles en un partido sólido en todas las líneas y desatado por la peligrosidad de los dos extremos

Pellegrini ha repetido en numerosas ocasiones que la plantilla dispone de recursos suficientes para competir pese a las bajas y la cómoda victoria del Betis le otorga plenamente la razón al chileno, que en Zagreb combinó pesos pesados con oportunidades con un rendimiento excelente.

Y es que futbolistas como Riquelme o Ángel Ortiz aprovecharon al máximo su ocasión, sobre todo el madrileño en una posición diferente a la habitual con una reivindicación ya muy real.

Mientras tanto, habituales como Abde, Antony o Natan cumplieron sobradamente con su parte para activar al Betis en un arranque dubitativo y, en el caso del brasileño y de Llorente, para cubrir las espaldas con enorme solvencia.

Las notas de los jugadores verdiblancos:

Álvaro Valles: 6

El meta rinconero ejerció de espectador en un partido en el que básicamente no se tuvo que emplear en ningún momento por la ausencia de ocasiones del Dinamo, pero al final firmó una magnífica intervención. Nada que hacer en el gol.

Ángel Ortiz: 7

El canterano aprovechó esta nueva oportunidad con recorrido por su banda y robos tanto atrás como en zona de influencia como reflejo de su concentración y que, en determinadas fases, se instaló en el campo croata. Muy seguro en su carril.

Diego Llorente: 7

Secó por completo a la referencia ofensiva del Dínamo Zagreb, pues Beljo ni siquiera pudo recibir de espaldas por la vigilancia estrecha del central bético, que salió de zona para taparle con solvencia y seguridad.

Natan: 7

Seguro en el arranque impetuoso de los croatas, dominó su zona sin ningún problema en todas las facetas e impidió las conexiones en los aledaños del área. En su línea de autoridad.

Valentín Gómez: 6

Asentado en el carril zurdo, arrancó con dudas, pero no tardó en entrar en juego y blindar por completo su carril con velocidad y contundencia. Se atrevió en ataque y generó superioridades junto a Abde.

Sergi Altimira: 7

Despertó al Betis de su breve letargo inicial con personalidad y dos latigazos desde fuera del área que metieron miedo al rival y fueron el preludio del vendaval heliopolitano. Ideas muy claras con el esférico y firme en la resta.

Deossa: 5

Le costó entrar en el partido en una nueva titularidad, pero con el viento a favor dejó detalles interesante de su paso al frente para romper líneas y de una versatilidad que le permite generar en múltiples frentes. Destellos de calidad.

Antony: 8

Empezó más activo que ningún otro compañero y protagonizó los primeros vestigios de peligro verdiblanco con profundidad por dentro y por fuera. Marcó el tercero merced a su concentración para aprovechar un error rival y convertirlo en la sentencia con un toque sutil.

Riquelme: 9

Pellegrini lo situó entre líneas y se erigió en el gran protagonista en Zagreb con otra demostración de su tremenda llegada al fabricar el primer tanto con un pase de la muerte desviado a la red por un zaguero y anotar el segundo con definición de 'killer'. Ya suma seis goles como bético.

Abde: 7

En su último partido antes de irse a la Copa África, el extremo le otorgó una marcha más al ataque bético cuando más lo necesitaba con sus arrancadas y una doble vigilancia. Inició la jugada del segundo tanto.

Bakambu: 5

Dejó un detallazo de una inmensa clase al habilitar a Riquelme en el 0-2 con un toque filtrado entre líneas de muchos kilates. Eso sí, falló un gol infallable en la recta final.

Pellegrini: 7

Se tomó muy en serio el choque con la presencia de hombres claves como Antony y Abde, y apostó por un experimento que le funcionó a la perfección, pues Riquelme, situado entre líneas, fue protagonista en los dos primeros goles. Un once muy apropiado y equilibrado para la ocasión que resolvió en la primer parte.

Aitor Ruibal: 5

En esta ocasión ocupó el carril zurdo en un partido ya resuelto en plena relajación bética, si bien el catalñan como siemrpe se empleó con ganas.

Lo Celso: 5

Detalles puntuales sin demasiada trascendencia. El encuentro ya tenía poca historia.

Pablo García: 5

Salió muy motivado como siempre y ayudó en defensa con sus arrancadas características.

Chimy Ávila: 5

Aportó poco en los minutos que estuvo en el terreno de juego.