Dinamo Zagreb - Betis, en directo el partido de la Europa League en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido de la Europa League que enfrenta esta tarde al Dinamo Zagreb y al Betis en tierras croatas

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al directo del partido que enfrenta al Betis con el Dinamo Zagreb en el Maksimir, correspondiente a la jornada 6 de la fase liga de la Europa League. ¡Gracias por elegirnos!

El Betis, quinto en la tabla con 11 puntos, afronta este partido con la intención de garantizar su clasificación para la siguiente ronda del torneo y dar un paso considerable hacia el pase directo para octavos.

Pellegrini revela el retraso de la vuelta de Isco en el Betis y confirma la negociación frustrada por Abde y Bakambu

El técnico bético no ha recuperado a ninguno de los lesionados para esta cita, pues continúan fuera Bellerín, Isco, Junior Firpo y Amrabat , que, además, se ha marchado ya con Marruecos para la Copa África. Tampoco está el sancionado Ricardo Rodríguez. El chileno aseguró en rueda de prensa que no espera a ninguno durante este año, incluido el costasoleño.

Cinco bajas importantes para Pellegrini y de más duración de lo esperado

Alineaciones Dinamo Zagreb - Betis: alineación probable de GNK Dinamo y Real Betis en la sexta jornada de la UEFA Europa League 25/26

A la espera de conocer los onces oficiales, os dejamos por aquí las posibles alineaciones de Kovacevic y Pellegrini.

El actual mandatario se convierte con la cita ante el Dinamo Zagreb en el presidente bético con más partidos al frente del club , con un total de 470, superando los 469 de Manuel Ruiz de Lopera, 373 en LaLiga (todos en Primera), 39 en Copa del Rey, 1 de Supercopa de España y 57 de competición europea.

Ángel Haro y José Miguel López Catalán visitaron en Zagreb el museo dedicado a la gran exestrella de baloncesto Drazen Petrovic y fueron recibidos por la madre y el sobrino de la leyenda de la Cibona. Ambos posaron con una camiseta de la selección de Croacia y otra de la Cibona.

El Betis visita esta tarde al Dinamo Zagreb en el estadio Maksimir en partido correspondiente a la jornada 6 de la fase liga de la Europa League y que podrás seguir en directo en el minuto a minuto pormenorizado que ofrece ESTADIO Deportivo.

Una cita de vital importancia para los verdiblancos, que, tras caer contra el Barcelona el pasado sábado por 3-5, se mide a los croatas con la intención de amarrar hoy mismo la clasificación para la siguiente ronda y dar un paso de gigante para terminar entre los ocho primeros, lo que supone el pase directo a octavos de final sin necesidad de participar en el 'play off'.

Cinco bajas verdiblancas

Para ello, los de Pellegrini necesitan conseguir su segunda victoria a domicilio en esta edición del torneo europeo, después de haberse impuesto al Ludogorets y rascar solo un empate contra el Genk en la última salida continental.

Así las cosas, el míster chileno cuenta nuevamente con bajas trascendentales, pues no ha recuperado a ninguno de los lesionados, casos de Isco, Bellerín, Junior Firpo y Amrabat, que, además, ya se ha marchado con Marruecos para la Copa África. A estas ausencias se suma la de Ricardo Rodríguez, sancionado, mientras que Abde y Bakambu jugarán su último partido antes de poner rumbo a las concentraciones de sus selecciones para la competición africana.

Mientras que el Betis ocupa la quinta plaza con 11 punto, el Dinamo Zagreb ocupa la 23ª con 7 puntos y necesita puntuar urgentemente para mantenerse en plazas que le dan el pasaporte para la fase siguiente.