Alineaciones Dinamo Zagreb - Betis: alineación probable de GNK Dinamo y Real Betis en la sexta jornada de la UEFA Europa League 25/26

El equipo croata, que viene de dejar escapar ocho de los nueve últimos puntos en juego, necesita ganar para no complicarse su futuro en la competición; mientras que los verdiblancos, todavía sin Isco Alarcón y con Sofyan Amrabat ya en Marruecos, buscará enchufar a jugadores faltos de energia para dejar virtualmente sellada su clasificación

Las particularidades del encuentro que este jueves disputan el GNK Dinamo de Zagreb y el Real Betis dibujan un escenario en la previa que a priori invita a pensar en que, para esta sexta jornada de la Fase Liga de la UEFA Europa League, Manuel Pellegrini matizará bastante esas rotaciones extremas que realizó en los primeros duelos del torneo. En caso de ganar, el equipo verdiblanco tiene en su mano prácticamente dejar virtualmente sellado su pase entre los 24 primeros a la ronda previa de dieciseisavos de final y daría un paso muy importante de cara a acabar entre los ocho primeros que van directamente a los octavos. No en vano, a falta de dos encuentros tiene 11 puntos y el curso pasado el octavo selló su billete con 14. Los croatas, por su parte, suman un parcial de siete de 15 y están obligados a sumar de tres para no complicarse más su continuidad.

El once del GNK Dinamo: con muchas bajas por lesión y el peso de dos goleadas seguidas

El GNK Dinamo de Zagreb es el actual líder de la liga croata con un punto de ventaja sobre el Hadjuk Split, con el que viene de empatar (1-1) en la última jornada. Sin embargo, en la Europa League se han complicado mucho la vida después de arrancar con dos victorias consecutivas ante el Fenerbahçe turco (3-1) y el Maccabi de Tel Aviv israelí (1-3), además de una igualada en su visita al Malmoe sueco (1-1). Recibirá al Betis después de ser goleado de manera consecutiva por el RC Celta de Vigo (0-3) y el LOSC de Lille (4-0). El técnico del conjunto 'plavi', Mario Kovacevic, tiene las ausencias por lesión de Mateo Lisica, Robert Mudrazija, Ismael Benaccer, Raúl Torrente, Moric Valincic y Varela, así como la duda de Mikic, que terminó el 'clásico' croata con un fuerte golpe en la cabeza que en principio no debería impedirle estar disponible. El clásico juego de vocación ofensiva que históricamente ha caracterizado a los croatas y la fuerte presión que ejerce el estadio Maksimir serán dos de los puntos fuertes a tener en cuenta por el Betis.

El once del Real Betis: Pellegrini reparte pilas en el vestuario verdiblanco

El Betis viajó en la mañana de este miércoles a Zagreb con la ausencia del sancionado Ricardo Rodríguez, que vio ante el FC Utrecht su tercera cartulina amarilla en la Europa League y deberá cumplir ciclo; así como con las bajas de los lesionados Isco Alarcón, Héctor Bellerín y Junior Firpo, más Sofyan Amrabat, quien el martes llegó cojeando al aeropuerto para marcharse a Marruecos y seguir trabajando en su recuperación integrado ya en la concentración para la Copa de África que arranca el domingo. Por el mismo evento no podrán estar el lunes ante el Rayo Vallecano el también marroquí Ez Abde y el congoleño Cédric Bakambu.

Como es el último partido en el que dispone de ambos 'sine die' (el torneo concluye el 18 de enero), en su once ante el GNK Dinamo cabe entender que Pellegrini tirará de Abde y de Bakambu, empatados como máximos goleadores de la historia del EuroBetis. También se antoja un buen día para testar las recuperaciones de Pau López, después de encadenar más de un mes sin jugar por problemas físicos, o de Giovani Lo Celso; así como para seguir dando minutos a Diego Llorente en la rotación con Marc Bartra y Natan de Souza.

Además, Valentín Gómez está obligado a seguir en el carril zurdo, con el juvenil Carlos de Roa -sorpresa en la convocatoria- como alternativa y con Ángel Ortiz ofreciendo descanso a Aitor Ruibal en la derecha. La zona más abierta es la medular, con Sergi Altimira y Nelson Deossa con ventaja sobre Marc Roca y con previsible reserva del lúcido Pablo Fornals.

Alineaciones probables en el Dinamo Zagreb - Betis de Europa League

GNK Dinamo: Filipovic; Mikic, Domínguez, McKenna, Goda; Ljubicic, Misic, Zajc; Bakrar, Beljo y Hoxha.

Real Betis: Pau López; Ángel Ortiz, Bartra, Diego Llorente, Valentín Gómez; Sergi Altimira, Deossa; Antony, Lo Celso, Abde; y Bakambu.