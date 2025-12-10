Ilaix Moriba y su decisión de fichar por el Celta: "He encontrado mi lugar"

El centrocampista guineano admite que se equivocó al salir tan joven del Barcelona y, tras vivir un carrusel de cesiones, se siente "feliz" en Vigo, agradeciendo la confianza de Claudio Giráldez y destacando que la "continuidad" la hace estar "más tranquilo"

El Celta de Vigo retoma este jueves la Europa League, tras el subidón de moral que supuso la victoria ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con el objetivo de dar un paso al frente en busca del 'top 8' que otorga billete directo para los octavos de final, el cual se encuentra a solo un punto de distancia. La inesperada derrota ante el Ludogorets impidió dejar prácticamente sellada al menos la presencia en el 'top 24', y con ello el pase a la eliminatoria intermedia, pero dicho objetivo se encuentra bien encarrilado y en Balaídos quieren dar el paso en busca del premio gordo. Para ello, restan tres encuentros, el primero ante un Bolonia que tiene un punto menos en la tabla, aguardando luego el Lille francés, también en Balaídos, y el Estrella Roja en Belgrado.

Sueña con la final de la Europa League

Duros rivales que para nada asustan a los celestes, si bien en el vestuario huyen de la euforia desmedida. "Ganar en el Bernabéu a todo el mundo le da un subidón. Tenemos que aprovechar ese subidón con cabeza fría, saber las cosas que hacemos. No sé si hacen falta dos victorias para clasificarnos, no soy de mirar la tabla. Cuanto más ganes más fácil será clasificarte pero no sé. Tenemos que saber en qué lugar estamos. Ni éramos tan malos antes ni hoy somos tan buenos. Es seguir con la racha que tenemos de victorias fuera, e intentar tenerla en todos los partidos, cuanto más mejor, y darle la victoria a nuestra afición que se lo merece", señaló al respecto Ilaix Moriba, que no esconde su sueño de llegar a la final de la segunda competición continental que tendrá lugar en Estambul: "Si nos quitan los sueños mal vamos. Todos estamos con esas ganas de poder llegar allí y disfrutarlo. Soñamos y nos lo creemos, que es lo importante".

Agradece la confianza de Giráldez y de la afición

En el plano personal, por su parte, el mediocentro guineano es el futbolista de campo más utilizado por Claudio Giráldez (1.269 minutos en 18 partidos), agradeciendo en este sentido la confianza del técnico pontevedrés. "Me ha ayudado mucho, al menos a nivel mental, de confianza. Se lo tengo que agradecer porque he encontrado mi lugar de estar disfrutando de lo que más me gusta que es jugar al fútbol. Quiero dar lo máximo por la confianza", destacó, al tiempo que quiso recalcar también el apoyo del celtismo: "La afición es increíble. Cada partido que jugamos en casa cómo llena, cómo anima. Solo agradecimiento. Intentamos dar lo mejor para que estén contentos. Hay días que salen mucho mejor que otros pero damos las gracias siempre a la afición".

Su error al salir del Barça y la felicidad que ha encontrado en el Celta

Echando la vista atrás, Ilaix Moriba admite que no tomó la mejor decisión al salir tan joven del FC Barcelona. El RB Leipzig pagó más de 16 millones de euros por su fichaje cuando apenas tenía 18 años, pero en el conjunto alemán nunca llegó a asentarse (solo jugó 6 partidos) y vivió un carrusel de cesiones que le llevaron al Valencia en dos ocasiones, al Getafe y al Celta la pasada campaña. "Ya dije que me había equivocado en el pasado, no es una mentira. Gracias a eso me ha dado la oportunidad de estar aquí y conocer gente maravillosa. Así es la vida, seguir. Las cosas que pasan pasan por algo y ya. Estoy muy feliz aquí", explicó al respecto, convencido de que tomó la mejor decisión al quedarse en Vigo de forma definitiva y firmar el pasado verano un contrato hasta 2029, después de que el club gallego abonase 6 millones por su pase. "En otros equipos he tenido muy buenos compañeros también, pero la diferencia es la continuidad de jugar, de estar más feliz, de tocar más el campo... De estar más tranquilo. Cuando tienes minutos estás más tranquilo y no te comes la cabeza", sentenció.