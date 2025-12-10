Luca de la Torre vuelve al Celta, pero no tiene sitio con Claudio Giráldez

El centrocampista estadounidense no será comprado por el San Diego FC, quien ya ha anunciado oficialmente su decisión de devolverlo al club vigués, donde las 25 fichas están ocupadas, por lo que Marco Garcés deberá buscarle nuevo destino

Era algo que podía preveerse en el Celta de Vigo pues las noticias que llegaban desde Estados Unidos no eran muy alentadoras en el caso de Luca de la Torre, uno de los dos futbolistas propiedad del club vigués que está cedido en la MLS estadounidense hasta el próximo 31 de diciembre. El otro, Tadeo Allende, apunta a ser la primera venta del mercado de enero celeste pues el Inter Miami se quiere quedar con el atacante en propiedad tras su sobresaliente rendimiento junto a Leo Messi.

En el caso del centrocampista del San Diego FC, la decisión está ya más que tomada, pues ha sido el propio club norteamericano quien una vez finalizada la competición en Estados Unidos ha anunciado que ha rechazado ejercer la opción de compra que tenía sobre el centrocampista por lo que volverá al Celta de Vigo una vez finalice su cesión el próximo 31 de diciembre. "El club declinó la opción de compra para el centrocampista Luca De La Torre y el defensa Franco Negri. Negri será elegible para el Draft de Reingreso de la MLS. De La Torre regresará al R.C. Celta de Vigo", aclaraba San Diego FC en un comunicado.

Vuelve a Vigo pero tiene interés de la MLS

De esta forma, lo que se intuía como un posible inconveniente para el Celta de Vigo se convierte oficialmente en un problema para Marco Garcés, que ahora deberá buscarle sitio al mediocentro y no será en el Celta de Vigo. De hecho, ahora mismo en la plantilla que dirige Claudio Giráldez no hay sitio, pues las 25 fichas están ocupadas y las que se puedan liberar con alguna cesión o venta debería ser para fichajes que aporten en el segundo tramo de la temporada.

Así, el director deportivo intentará aprovechar su buen rendimiento en San Diego y su buena agenda de contactos en Estados Unidos para intentar buscarle destino en la MLS de nuevo, donde tiene el interés de algunos equipos. De la Torre ha sido un futbolista importante en el club californiano pues ha jugado un total de 2.434 minutos durante todo este 2025 repartidos en 37 encuentros, anotando además cinco goles y dando una asistencia. Sin embargo, desde finales de septiembre perdió la titularidad y ya en los playoffs por el título también fue suplente hasta la eliminación en semifinales a manos del Vancouver.

No cuenta para Claudio Giráldez

Luca de la Torre llegó al Celta de Vigo en el verano de 2022, procedente del Heracles Almelo de la Eredivisie a cambio de 1,4 millones de euros, llegando a disputar esta campaña 30 partidos y la 23/24 otros 35 encuentros, siendo un futbolista de peso en el terreno de juego.

Sin embargo, con la llegada de Claudio Giráldez al banquillo a de esa misma temporada tras la destitución de Rafa Benítez, el centrocampista comenzó a perder presencia en el juego del equipo celeste hasta el punto de que la 24/25 tan sólo jugó tres minutos antes de marcharse cedido al San Diego.