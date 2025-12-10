Claudio Giráldez alerta del gran peligro del Bolonia: "Es brutal"

El técnico del Celta de Vigo quiso pasar la página de la victoria ante el Real Madrid para centrarse en la Europa League y la visita a Balaídos del conjunto italiano, del que destacó su potencial ofensivo

Tras el subidón de moral que ha supuesto la victoria ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el Celta de Vigo retoma este juevesla Europa League con el objetivo de dar un paso al frente en busca del 'top 8' que otorga billete directo para los octavos de final, que se encuentra a un punto de distancia. La inesperada derrota ante el Ludogorets impidió dejar prácticamente sellada al menos la presencia en el 'top 24', y con ello el pase a la eliminatoria intermedia, pero dicho objetivo se encuentra bien encarrilado y en Balaídos quieren dar el paso en busca del premio gordo. Para ello, restan tres encuentros, el primero de ellos ante un Bolonia que tiene un punto menos en la tabla, aguardando luego el Lille francés, también en Balaídos, y el Estrella Roja en Belgrado.

Las bajas para recibir al Bolonia

De cara al encuentro ante el conjunto italiano, Claudio Giráldez no podrá contar con Pablo Durán, confirmando en la rueda de prensa previa al choque que el atacante no volverá a jugar en lo que resta del año. "No se tiene que operar, pero tiene un problema en el hombre que le hará perderse estos cuatro partidos que quedan", desveló, confirmando también que "Carlos Domínguez tuvo una molestia en el abductor" y será igualmente baja. "No vamos a arriesgar. Preferiblemente que todos los jugadores estén sanos, que podamos llegar con el mayor número de jugadores a cada partido", aseguró, siendo Franco Cervi el descarte por decisión técnica de una lista en la que tampoco está Aidoo, que aparte de estar lesionado no fue inscrito.

Elogios al Bolonia

En cuanto al encuentro en sí, el técnico celeste advirtió del peligro de un equipo que marcha quinto en su campeonato liguero. "Sabemos que es un rival muy exigente, que está a seis puntos del líder en la Serie A, que ha ganado la Copa, que ha jugado Champions el año pasado, con un potencial ofensivo brutal. Tenemos que estar muy bien, muy serios. Ha ganado a los grandes de Italia, con una manera de jugar muy incómoda, hace que tengas que estar muy fino, muy inteligente", subrayó, insistiendo en la insistencia de no perder la concentración, como ante el Real Madrid: "Vamos a tener que hacer un partido igual de serio en el plano defensivo como el otro día. Aprovechar la inercia del Bernabéu para tener la confianza en las nubes y hacer un partido alegre y atrevido".

"Igual que competimos muy bien con el Madrid, con muy buen tono físico y manteniéndonos muy bien en ese apartado también, ayudado por un muy buen nivel táctico, mental y técnico, tenemos la capacidad para competir contra Bolonia y Athletic y queremos demostrarlo en el terreno de juego", añadió el preparador pontevedrés sobre los "dos miuras en lo físico" a los que deberá hacer frente su equipo esta semana.

La incógnita en la portería

Por otro lado, Giráldez no quiso desvelar qué meta será el elegido después de que Iván Villar volviera a tener su oportunidad en el último choque europeo. "Prefiero no decirlo, pero sí sé quién va a jugar. Va mejorando Radu, a ver qué decidimos. Las sensaciones de él son buenas. También ha dado buenas sensaciones Iván en los partidos así que tenemos tranquilidad juegue quien juegue y decidiremos lo mejor para el equipo", señaló.

Aprieta a Ilaix Moriba

Además, otro nombre propio al que se refirió fue el de Ilaix Moriba, su acompañante en la rueda de prensa, al que elogió pero al mismo tiempo apretó en busca de su mejor ivel. "Siempre hemos tenido una conexión especial desde la primera conversación. Es un jugador espectacular que nos complementa mucho en el plano físico y llegada por dentro, que no íbamos sobrados. Tiene un lado personal, humano, de liderazgo que no se ve que nos aporta mucho. Tiene mucho margen de mejora, que es importante. Soy el primero que le exige, que quiero que nos dé más. Tiene cosas por evolucionar e ir mostrando poco a poco", sentenció.