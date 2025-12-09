El juvenil De Roa, gran novedad en una lista de 22 de Pellegrini para Zagreb a la que casi llega hasta Isco

La lesión de Junior y la sanción de Ricardo Rodríguez deja al 'Ingeniero' sin laterales zurdos natos; tampoco son alineables los del filial

Como se explicaba en ESTADIO Deportivo el mismo sábado por la noche tras el Real Betis 3-5 FC Barcelona, el aún juvenil Carlos de Roa, renovado este verano hasta 2030 tras estrenarse en pretemporada con el primer equipo, era la única opción a disposición de Manuel Pellegrini para comparecer este jueves en Zagreb con un lateral izquierdo específico, dado que Junior Firpo, pese a que no se ha emitido un parte médico como tal, se marchó con una lesión muscular ante su ex equipo en La Cartuja al poco de salir, mientras que Ricardo Rodríguez vio la tercera amarilla del ciclo frente al Olympique Lyonnais (más bien la forzó) y deberá cumplir sanción. Hasta la fecha, el central zurdo Valentín Gómez está siendo la elección predilecta en esa banda del míster chileno, que también ha tirado en alguna ocasión del diestro Aitor Ruibal como apagafuegos.

Natural de Dos Hermanas y presente en los escalafones inferiores verdiblancos desde prebenjamines a alevines, iniciando una segunda etapa en edad cadete que se ha prolongado hasta la actualidad, con una cesión de por medio al Calavera CF, equipo asociado, por lo que cumple la norma de la UEFA para los canteranos que pueden incluirse en la conocida como lista B. No así los dos del filial, Darling Bladi e Ian Forns, aterrizados este mismo verano en el Betis Deportivo y, además, con una dolencia física que le impide jugar ahora mismo, en el caso del catalán. Estaba cantado que Carlos de Roa, como se ha confirmado esta misma tarde, iba a ser la gran novedad de la lista de 22 expedicionarios a tierras croatas de un cuadro heliopolitano donde faltan los otros tres lesionados: Héctor Bellerín, Isco Alarcón y Sofyan Amrabat.

Isco evoluciona favorablemente y, al final, volverá antes que Amrabat

Este mismo 9 de diciembre, casi una semana antes de lo que marca el mandato de la Fifa, Sofyan Amrabat se marchaba a Marruecos para ser evaluado por los médicos de su selección, habida cuenta de que el edema óseo en su tibia derecha no le permitirá jugar ni ante el Dinamo de Zagreb ni el lunes contra el Rayo Vallecano, más allá de que tanto el pivote como su compatriota Ez Abde no contaban con permiso para incorporarse más tarde. Lo curioso es que, al final, a pesar de que el de Huizen fue duda hasta última hora para El Gran Derbi y no estuvo descartado contra el Barça hasta la víspera, como Isco Alarcón, finalmente será el de Arroyo de la Miel el primero en regresar. Incluso, podría hacerlo el próximo lunes ante los franjirrojos, pues ya le han retirado los siete puntos de sutura en pantorrilla tras aquella surrealista acción ante el FC Utrecht con el '14'.

Los 22 componentes de la lista de convocados del Betis ante el Dinamo

Éstos son los 22 jugadores citados por Manuel Pellegrini para el encuentro ante el Dinamo de Zagreb: los porteros Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Pau López; los defensas Aitor Ruibal, Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan de Souza, Marc Bartra, Valentín Gómez y Carlos de Roa; los centrocampistas Sergi Altimira, Marc Roca, Pablo Fornals, Nelson Deossa, Giovani Lo Celso, Antony Matheus dos Santos, 'Chimy' Ávila, Ez Abde, Rodrigo Riquelme y Pablo García; así como los delanteros 'Cucho' Hernández y Cédric Bakambu.