Pellegrini prepara el duelo en Zagreb con hasta cuatro ausencias

Bellerín, Isco, Amrabat y Junior son lo que conforman la lista de bajas de la sesión de este martes; incluyendo a Ricardo Rodríguez que, a pesar de estar entrenando, se encuentra sancionado

El Real Betis vuelve a vivir una de esas grandes semanas europeas. La derrota por cinco goles a tres frente al FC Barcelona paró algo el ritmo de un equipo que se encontraba en un gran momento anímico, todo ello tras acumular dos victorias consecutivas, tanto contra el Utrecht como frente al Sevilla FC. Muchas son las expectativas de la afición verdiblanca en poder conseguir cotas altas durante esta temporada, con miras puestas en lo que puede llegar a deparar la competición continental. Y no es para menos, ya que el conjunto bético es el quinto clasificado, ilusionando de esta manera al beticismo.

A pesar de la clara derrota sufrida el pasado martes, con un partido que quedó decidido en la primera parte, el equipo sabe que viene semanas importantes, con una situación europea que puede quedar muy encarrilada. La victoria frente al Utrecht, a pesar del infortunio de las lesiones de Isco y Amrabat, fue una gran muestra de que el Betis va de forma seria a por esta Europa League, con el objetivo de quedar entre los ocho primeros como algo primordial. No es una cuestión de mera importancia, ya que quitarse una eliminatoria en un calendario apretado por el Mundial se antoja casi imprescindible.

Para encarrilar esos primeros puestos, el duelo en Zagreb se antoja importante. Pellegrini lo sabe, y prepara la maquinaria para ello. En la sesión de este martes, no se han visto novedades al respecto, quedando la lista de bajas conformada por Isco, Amrabat, Bellerín y Junior. Poco a poco, esa lista de lesionados se va reduciendo, con Giovani Lo Celso que ya se encuentra en dinámica plena del equipo. En Europa, se prevén rotaciones, entendiendo el contexto liguero que se avecina, con el encuentro contra el Rayo Vallecano con el que no podrá contar con Amrabat y Abde.

Con todo esto, el Betis ya se empieza a conjurar para el encuentro en Europa, y además empieza ya a preparar ciertos eventos navideños. En esta misma mañana, celebrará la habitual convivencia navideña, lo que servirá para ver esas imágenes de comunión entre los miembros del equipo verdiblanco, en un momento de gran ilusión en la afición bética. El miércoles, el equipo viajará a Zagreb, y continuará allí su preparación de lo que será el último partido europeo antes de las fechas navideñas, por lo que los béticos podrían tener un pequeño regalo anticipado del primer equipo.