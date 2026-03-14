Alineaciones Betis - Celta: Alineación posible de Real Betis y RC Celta de Vigo en la jornada 28ª de LaLiga EA Sports

Mirando de reojo al jueves que viene, pero sin olvidar que ganar este domingo vale la quinta plaza, de forma casi definitiva si lo hacen los verdiblancos

El Real Betis, que viene de enlazar dos empates y dos derrotas en sus cuatro últimos partidos oficiales, necesita despertar ante un rival directo por las plazas privilegiadas como el RC Celta que tampoco venció en sus dos más recientes, aunque antes llevaba cinco sin caer. De vencer los verdiblancos, se afianzarían en una quinta plaza ahora mismo de Champions League con un colchón de seis puntos (más el 'goal-average' particular a su favor). De hacerlo los celestes, desbancarían a su oponente de ese puesto con premio gordo.

En lo puramente deportivo, Manuel Pellegrini recupera a Sofyan Amrabat más de cuatro meses después de su último partido, reserva a un tocado Diego Llorente y aplaza el regreso de Giovani Lo Celso e Isco Alarcón hasta después del inminente parón de selecciones. El 'Chimy' Ávila es el único apercibido de sanción. Por su parte, Claudio Giráldez solamente debe prescindir del lesionado de gravedad Miguel Román. Eso sí: Ferrán Jutglà, Javi Rueda e Ilaix Moriba se perderían el choque en casa ante el Deportivo Alavés si son amonestados.

El posible once verdiblanco

Con la duda entre si dará continuidad bajo palos a Pau López o repartirá las competiciones entre el gerundense y Álvaro Valles, se intuye un regreso al 1-4-3-3 que tan buen resultado dio en el Metropolitano y Son Moix, con Álvaro Fidalgo y Pablo Fornals como escoltas por dentro de Marc Roca. Arriba, no cabe otra que recurrir al tridente mágico (Antony Matheus dos Santos-Ez Abde-'Cucho' Hernández) ante la imperiosa necesidad de romper la racha de dos derrotas seguidas. En defensa habrá seguro un relevo en el eje (Marc Bartra por el lastimado Diego Llorente junto a Natan de Souza), amén de que por fuera podrían descansar Aitor Ruibal y/o Ricardo Rodríguez para que tuvieran minutos Ángel Ortiz (antes que Héctor Bellerín) y Valentín Gómez.

El posible once celeste

Inevitablemente pensará en Lyon, con lo que alguno de los más veterenos (Marcos Alonso, Iago Aspas) se quedará en el banquillo. Arriba, dado que no estará en la vuelta de octavos de final de la Europa League por sanción, repetirá Borja Iglesias, con Fer López, Ferrán Jutglà, Hugo Álvarez y hasta Pablo Durán opositando a acompañarle. En el cuarteto de la medular, Sergio Carreira y Álvaro Núñez podrían relevar a Javi Rueda, con Óscar Mingueza como comodín, al tiempo que, sin Miguel Román, seguiría Matías Vecino, bien con Hugo Sotelo o de nuevo con Ilaix Moriba. El terceto por delante de Ionu Radu será para Joseph Aidoo, Carl Starfelt y Carlos Domínguez con mucha probabilidad.

Ficha técnica del Real Betis - RC Celta de LaLiga EA Sports

Real Betis: Álvaro Valles o Pau López; Aitor Ruibal u Ortiz, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Fidalgo, Fornals; Antony, Ez Abde y 'Cucho' Hernández.

RC Celta: Radu; Aidoo, Starfelt, Marcos Alonso o Carlos Domínguez; Álvaro Núñez o Carreira, Vecino, Hugo Sotelo, Mingueza; Fer López, Hugo Álvarez o Jutglà y Borja Iglesias.

Árbitros: Sánchez Martínez (murciano), con el tinerfeño Trujillo Suárez en el VAR.

Estadio: La Cartuja.

Hora y TV: 18:30 (Movistar Plus LaLiga).