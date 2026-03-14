El 'consejo' de Giráldez a Pellegrini: "Le diría que se centre en Europa"

El técnico del Celta afronta el duelo ante el Betis con muchas ganas; ambos están inmersos en la eliminatoria de Europa League y en lucha por la quinta plaza, de ahí que el de Porriño haya bromeado a la hora de darle un consejo, aunque no cree "que se equivoquen en eso", alabando la figura del técnico chileno

Claudio Giráldez, técnico del Celta de Vigo, ha comparecido en rueda de prensa para analizar cómo afrontan sus jugadores el complicado duelo ante el Real Betis en La Cartuja, a día de hoy rival directo por esa quinta plaza que pueda dar acceso a la Champions League y de la que tan sólo le separan tres puntos.

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"El equipo está bien, recuperó mejor de lo esperado, está con ganas, animado, sabiendo que viene un partido súper atractivo, vamos a jugar en Sevilla contra el Betis, en La Cartuja, y luego con la vuelta de Europa también a la vuelta de la esquina, y con la sensación de que han recuperado mejor de lo esperado. Hemos tenido realmente la sesión de hoy para preparar el partido del Betis y ha sido buena, hemos tenido solo la ausencia de Miguel Román y con buena sensación", ha explicado Giráldez, que ha tratado numerosas cuestiones.

Un partido vital ante el Betis

"Es que le doy importancia a todos los partidos, el que tengo delante es el que más. Es un partido muy atractivo y motivante. Necesitamos tres puntos para asegurar nuestra permanencia, esos tres puntos nos podrían colocar quintos. Creo que es difícil encontrar una motivación mayor para un partido y un escenario más bonito como es La Cartuja. En este momento de la temporada sabemos que todo está ya siendo decisivo, faltan 11 jornadas en Liga, estamos en el momento donde todo se decide. Estamos bien colocados, bien posicionados y con la sensación de que el equipo va evolucionando y que estamos fuertes".

Ve un momento de duda en el Betis

"Tengo la sensación un poco parecida a la del Madrid, que siempre que juego contra el Betis y contra el Madrid todo el entorno habla de dudas y todos los años acaban consiguiendo sus objetivos y haciendo temporadas buenísimas, pero el nivel de expectativa y de exigencia es tan alto en este tipo de equipos que siempre hay alguna duda del entorno. Están en octavos de final, llevan toda la temporada entre los cinco primeros, ya muchísimos años seguidos metiéndose en Europa, tienen una plantilla con mucha experiencia y con muchos recursos. Para mí es de las más potentes sin duda de la competición y cuando acumulas cuatro partidos sin ganar se pueden ver esas dudas, pero es un equipo que está acostumbrado a convivir con este tipo de situaciones o de momentos en la temporada y a asimilarlo siempre con naturalidad y estando siempre en una línea muy regular durante el año".

Cambia algo jugar en La Cartuja

"Cambia que la gran mayoría no jugamos nunca allí, no estuvimos nunca allí. Yo estuve el año pasado viendo la final de la Copa del Rey y el ambiente va a ser parecido porque es un estadio con mucha capacidad, con un ambiente muy chulo, es una afición que aprieta muchísimo y va a ser similar, pero la diferencia es que muchos no hemos estado viviendo un partido nuestro allí y tiene siempre ese proceso de adaptación. Pero me resulta complicado un escenario más difícil que el Benito Villamarín y probablemente La Cartuja esté a la par".

Las bajas de la lista de convocados

"Más allá de Miguel Román por lesión, tenemos que dejar a tres: Cervi, Manu y Yoel son los elegidos por completar un poco los roles dentro de la convocatoria, porque los que jugaron recuperaron bien y un poco por el plan de partido que esperamos. Es una pena porque son dos jugadores que podrían participar en este partido de inicio perfectamente. Los tres que dejamos por decisión técnica son tres jugadores que entrenan muy bien, pero tenemos que pensar en lo que consideramos mejor para el partido. Atrás tenemos muchísimos jugadores y, como podéis ver, creo que siempre hay dos, o uno, o tres que son de la línea de centrales porque tenemos entre ocho y diez jugadores que nos pueden jugar ahí en esa posición y sabemos que es la que generalmente menos sustituyes durante el partido".

Motiva más la Europa League o la quinta plaza

"Me motivan las dos cosas. No veo algo no motivante en lo que queda de temporada y es que me apetece muchísimo ir mañana a jugar contra el Betis y poder sumar tres puntos y poder competir contra uno de los mejores equipos de la Liga y de Europa. El año pasado estuvimos cerquita de poder ganar allí, sabemos que en casa contra ellos este año también pudimos perderlo y hoy podemos ganarlo. Sabemos que son partidos muy abiertos y tenemos muchas ganas de ganar el partido por los motivos que dije antes, ya no solo por lo clasificatorio inmediato, y nos motiva también estar en cuartos de final como no puede ser de otra manera. Paso a paso, primero lo que tenemos delante, centrarnos mucho en este partido. Creo que la gente ya está en ese momento de la temporada en que va muy rodada y todo les motiva de manera natural y vamos a aprovechar esa ola".

Influye el partido de Lyon en el once contra el Betis

"El once lo hago pensando en el partido, viendo cómo recuperaron los jugadores, sabiendo evidentemente que tenemos un partido cuatro días después que este, como estamos haciendo toda la temporada, y creo que eso no modificaría la alineación de lo que tengo pensado si hubiésemos quedado 5-0 o 0-5 en el partido de Europa. Eso significa que tiene más importancia uno que otro, no; significa que quiero ganar los dos, significa que vamos a salir con los once que consideramos mejores para ganar al Betis y, al acabar el partido del Betis, pensaremos en quién está mejor para jugar contra el Olympique de Lyon".

Cómo ve a Fer López

"Un proceso normal. El otro día evidentemente hubiese jugado, o creo yo que hubiese jugado, si el contexto hubiese sido distinto. Nos quedamos con uno menos, modificas un poco los cambios y la estructura de lo que tenías en tu cabeza pensado durante el partido, en el descanso. También la situación de Rueda con los problemas estomacales hace que también nos limite un cambio más seguramente de las posiciones ofensivas. Creo que es entendible que no siempre vas a estar a tu máximo nivel y acierto, y es una persona que trabaja muy bien y que va a tener momentos muy muy buenos durante esta temporada, pero, como bien dijimos cuando había hecho dos o tres partidos muy muy buenos, es imposible mantener ese nivel y es imposible pensar que todos los partidos van a salir todo bien".

Sevilla es especial para él

"Sí, evidentemente es una ciudad marcada para mí, ya no solo por el debut, sino porque hemos tenido partidos muy bonitos allí siempre. En este caso también uno de los primeros partidos fue jugar contra el Betis en el Villamarín, creo que fue el tercero o cuarto, si no me equivoco, y volver a enfrentarnos al Betis en esta situación en la que estamos ahora creo que tiene mucho valor y lo vamos a intentar disfrutar, competir y ganar".

Cree que Pellegrini pensará más en Europa

"Yo lo que le diría es que se centre en Europa. Lo que le diría es que se centre en Europa, no sé lo que le pasa por la cabeza. Creo que tiene mucha experiencia en cómo gestionar estar en dos o tres competiciones y no tengo nada que decirle yo a él de cómo hacerlo. Nos podría dar un 'clinic' a nosotros de cómo gestionarlo y creo que tiene la tranquilidad de afrontar muy bien ese tipo de situaciones y de saber que todavía quedan once partidos en Liga y que evidentemente son los máximos favoritos para estar entre los cinco primeros al acabar la Liga por historial, por plantilla, por nivel y por regularidad durante la Liga. Lo que quiero es que ojalá se despisten con Europa y ojalá le pongan toda la carne en el asador al partido de Europa, pero no creo que se equivoquen en eso".