Iago Aspas dice 'sí' a la última propuesta de Abel Caballero, alcalde de Vigo

El edil de la cuidad viguesa anunció este miércoles que se sigue trabajando en el homenaje al jugador del Celta de Vigo después del "visto bueno" por parte del de Moaña a colocar una estatua suya en el exterior del Estadio de Balaídos

Iago Aspas aún no ha tomado la decisión sobre cuál será su siguiente paso en el Celta de Vigo. El capitán del Celta de Vigo termina su vinculación con el club olívico el próximo 30 de junio y hasta el momento no se sabe si decidirá seguir o no. El propio Iago Aspas, tras caer en cuartos de la Europa League, dejó claro que por el momento quería disfrutar y ya se vería lo que pasaría de aquí a final de temporada. Giráldez, a pesar de reconocer que Iago Aspas no estaba para 90 minutos, apostó por su continuidad.

Pero se retire o no del Celta de Vigo a partir del próximo 30 de junio, Iago Aspas recibirá un nuevo homenaje de parte de la propia ciudad de Vigo. Este mismo miércoles, Abel Caballero, alcalde de la ciudad de Vigo, confirmó que Iago Aspas ha dado el "visto bueno" para que se le dedique una estatua en el exterior de Balaídos.

Iago Aspas tendrá una estatua en el exterior del Estadio de Balaídos

Abel Caballero informó este miércoles de que el Concello sigue “avanzando en el homenaje de la ciudad a Iago Aspas”, después de que el capitán del Celta diese su "visto bueno" a la colocación de una estatua suya en el exterior de Balaídos. Será el próximo lunes, según ha avanzado el propio Abel Caballero como alcalde de Vigo, cuando se informará de la "aceptación" por parte del propio Iago Aspas de que se coloque "una escultura". Este es el paso previo antes de que se convoque "un concurso de ideas" para la ejecución de la obra homenaje a uno de los futbolistas mas icónicos del Celta de Vigo.

La escultura de Iago Aspas, la cual aún no se ha determinado quién será su autor, se colocará en la "zona de confluencia de las gradas de Tribuna y la grada de Marcador", tal y como destacó el propio Abel Caballero.

Abel Caballero, alcalde de Vigo, junto a Marian Mouriño, presidenta del Celta

El alcalde de Vigo no dudó en elogiar a Iago Aspas como el deportista más destacado de la historia del club vigués, máximo goleador y además reconocer los valores que tiene tanto con la ciudad como con el club de Balaídos: "Ya tenemos la cantidad de dinero preparada para todo este homenaje y lo que significa. Es el deportista más destacado en la historia de la ciudad, máximo goleador del Celta y un futbolista excepcional con valores de arraigo, fidelidad institucional y compromiso con Vigo y el Celta".

El antes y después del Celta de Vigo con Iago Aspas

En el caso de que Iago Aspas finalmente decida no renovar con el Celta de Vigo a pesar de que tiene una propuesta tal y como confesó hace algunos días el director deportivo Marco Garcés, sería un momento señalado en el cuadro vigués.

Iago Aspas, a excepción de dos salidas a Liverpool y al Sevilla, es toda una institución en el Celta de Vigo y esta temporada además ha podido disfrutar con su equipo en Europa. Precisamente el Celta de Vigo está peleando en este tramo final de temporada por firmar su segunda clasificación europea de manera consecutiva. En el caso de lograrlo, podría ser un impulso para que el propio Iago Aspas cedida seguir en el Celta de Vigo una temporada más y habiendo cumplido ya 39 años.