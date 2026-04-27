Radu: "Somos los mismos de hace un mes"

El meta del Celta llama a la unidad y a la calma a pesar de las cinco derrotas consecutivas que han evaporado la Europa League y han alejado la pelea por los puestos altos en LaLiga

Ionut Radu puso voz al vestuario del Celta de Vigo tras la derrota ante el Villarreal (2-1), un resultado que confirma el peor momento de la temporada para el conjunto celeste. Cinco derrotas consecutivas entre LaLiga y la Europa League que han frenado en seco a un equipo que hace apenas un mes soñaba con cotas mucho más altas. Sin embargo, desde dentro quieren dejar claro que nada ha cambiado.

Aceptación y confianza

El guardameta rumano, fijo en los planes de Claudio Giráldez, quiso mandar un mensaje de calma y confianza en medio de la tempestad. "Tenemos que aceptar este momento y estar más unidos que nunca. Este equipo ha demostrado que tiene mucho talento, que es muy bueno. Durante tres o cuatro meses hemos competido muy bien y ahora nos toca vivir este mal momento. Pero somos los mismos que hace un mes", afirmó en declaraciones a CeltaMedia.

Esa idea resume perfectamente el sentir del vestuario. El Celta no se reconoce en esta dinámica tan negativa y nadie quiere perder la perspectiva. Hace apenas unas semanas, el equipo estaba metido de lleno en la pelea por alcanzar las semifinales de la Champions y firmando un rendimiento que le colocaba entre los más competitivos del panorama europeo. Por eso, el discurso no cambia pese a los malos resultados.

Persistir para reencontrarse

Radu insistió en esa línea, apelando a la memoria reciente para reforzar la confianza en el grupo. "Hemos disfrutado tres o cuatro meses muy bien, top. Entonces, tenemos que vivir también este momento y buscar, como digo, intentar salir muy pronto", explicó, dejando claro que el bajón forma parte del proceso competitivo y que el equipo tiene argumentos de sobra para revertir la situación.

El portero también analizó el último tropiezo ante el Villarreal, un partido que dejó sensaciones encontradas y en el que el propio guardameta reconoció margen de mejora. "Fue un partido muy complicado. Creo que podíamos haber hecho mejor las cosas, sobre todo en la primera parte a nivel defensivo, pero son cosas que pasan. Estamos atravesando un momento difícil y es importante romperlo cuanto antes", señaló.

Cinco jornadas por delante con tres partidos en casa

La autocrítica no esconde, en cualquier caso, la ambición del grupo. El objetivo sigue siendo el mismo, volver a Europa por segunda temporada consecutiva. Con cinco jornadas todavía por delante, tres de ellas en Balaídos, el margen existe y el vestuario se agarra a ello como punto de partida para la reacción.

En ese camino, el apoyo de la afición se considera fundamental. Radu fue directo en su mensaje al celtismo, consciente de que el equipo necesita ese respaldo en el momento más delicado del curso. "A los aficionados les pido que sigan confiando en nosotros porque estoy seguro de que volveremos a ganar muy pronto", aseguró.

Llamada colectiva al celtismo para espantar las dudas

No es la primera vez que el Celta se enfrenta a una situación similar esta temporada, aunque sí la más exigente por el momento en el calendario. La acumulación de derrotas ha generado dudas desde fuera, pero dentro del vestuario el discurso es uniforme. Unidad, trabajo y confianza en lo que ya han demostrado ser capaces de hacer. "Tenemos que volver a la victoria. No es fácil, pero tenemos que estar todos juntos", añadió el internacional rumano, reforzando esa idea de bloque que quiere salir adelante sin fisuras. El mensaje no solo implica a jugadores sino también al cuerpo técnico y a la afición, en una especie de llamada colectiva para afrontar el tramo final.

De esta forma, el Celta encara las últimas cinco jornadas con la necesidad de reaccionar, pero también con la convicción de que el camino no se ha desviado tanto como indican los resultados.