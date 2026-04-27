Borja Iglesias lanza un mensaje que no gustará a la afición del Villarreal: "Me han sorprendido"

El delantero santiagués mandó callar a la grada del Estadio de La Cerámica tras marcar de penalti en su segundo intento

Borja Iglesias fue uno de los grandes protagonistas de la noche en La Cerámica, tanto dentro del campo como fuera por unas declaraciones postpartido que han sentado francamente mal en Vila-Real. El delantero gallego del Celta fue el autor del único gol de su equipo, de penalti, recortando distancias en un partido que estuvo cargado de tensión y polémica. La acción de la pena máxima tuvo de todo, desde revisión arbitral hasta un duelo psicológico con Arnau Tenas, sin olvidar un gesto que encendió a la grada groguet.

Un (doble) penalti con mucha polémica

La jugada en cuestión se produjo en la segunda mitad. Borja Iglesias cayó dentro del área tras una patada inocente pero clara de Pape Gueye. El santiagués, que estaba al borde del área completamente rodeado de contrarios y de espaldas a la portería de Arnau, no dudó en irse al suelo cuando sintió el impacto de la pierna de Gueye. Penalti claro. Evidentemente, el colegiado no dudó en señalar la pena máxima, lo que ya generó las primeras protestas de los aficionados del Villarreal.

Como era de esperar, el propio Borja Iglesias asumió la responsabilidad del lanzamiento, aunque en primera instancia se encontró con la respuesta de Tenas, que le adivinó sus intenciones y detuvo el disparo. Sin embargo, el rechace del portero lo despejó Rafa Marín, que envió el balón fuera, y el VAR intervino al detectar que el defensor amarillo había invadido el área antes del momento del golpeo. Había que repetir el penalti. Esta situación elevó aún más el enfado de la grada groguet, que ya mostraba un clima hostil hacia el atacante celeste.

Manda callar a la grada y ve la amarilla

En su segunda oportunidad, el 'Panda' no perdonó. Ajustó el disparo a la escuadra y superó esta vez a Tenas con un lanzamiento potente y preciso. Lo sorprendente fue su reacción. El delantero se llevó el dedo a la boca en dirección a la grada, mandando callar a los aficionados locales tras los silbidos e insultos recibidos en el lanzamiento del penalti. El gesto fue interpretado como una provocación e incluso le costó una tarjeta amarilla.

Borja, con pasado en el Villarreal -militó en la cantera del conjunto amarillo entre 2011 y 2013-, tuvo después unas palabras bastante insolentes con la afición del equipo castellonense.

Un 'recadito' para la afición del Villarreal

Aunque restó importancia al incidente, dejó un recado con cierta ironía, asegurando que le había sorprendido el ruido generado por la afición, insinuando que suele ser un público más frío. "Es una situación muy especial la de los penaltis, es un duelo. Arnau me había atajado el primero y me dijo que se iba a tirar al mismo sitio y yo le dije que lo iba a tirar a ese lado también. Conversación típica de delantero y portero. Me ha sorprendido el ruido que han hecho la verdad, generalmente no hacen tanto ruido, me ha sorprendido y ha habido ese pique", comentó en los micrófonos de Movistar.

En cuanto a su visión del partido, Borja Iglesias no vio a un Villarreal demasiado superior y se mostró escéptico con las jugadas en las que llegaron los dos goles amarillos. "Quitando las dos acciones de los dos goles tampoco ha pasado gran cosa. El penalti inicial me parece un poco riguroso. No lo he visto repetido pero me parece un poco justo. Luego el partido se nos pone un poco en contra. Quitando la salida de balón de ellos que nos ha costado entenderla y nos ha salido bastante bien ahí, luego creo que no hemos estado mal y el segundo gol nos hace bastante daño. En la falta del gol de Pépé, por el gesto que hace el árbitro todos habíamos pensado que había pitado falta a favor nuestra. Hasta ellos, Rafa se ha girado y me ha dicho que ha pitado falta a favor nuestra. Nos ha sorprendido un poco. El Villarreal ha estado listo, ha sacado rápido, ha metido el balón a la espalda y han hecho el gol. Esas acciones son complicadas", resumió.

Charla distendida con Marcelino y ajena a polémicas

Al finalizar el partido, Borja Iglesias tuvo ocasión de intercambiar algunas palabras con el técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, en una conversación de buen talante en la que ambos evitaron alimentar la polémica pese a lo ocurrido. El técnico asturiano tuvo palabras de reconocimiento hacia el delantero del Celta, destacando su trayectoria y su impacto dentro del juego. "Es un futbolista impresionante. Hace movimientos que abren espacios para sus compañeros. Lo vi jugar en el campo del Lealtad y dije: 'vaya futbolista más bueno'".

El de Villaviciosa cerró así el capítulo de la polémica con Borja y se limitó a subrayar su capacidad para generar espacios y su inteligencia futbolística en los movimientos, aspectos que van más allá de su faceta goleadora. "Le he dado la enhorabuena por su trabajo. Ahora puede ir al Mundial y es un jugador muy importante para el Celta. Abre espacios, da continuidad al juego y gana duelos, además de que tiene gol", finalizó Marcelino.