La afición amarilla nombra a su mejor jugador de la temporada 2025/2026

Alberto Moleiro ha sido el favorito para la hinchada del Villarreal CF tras la votación realizada en la web oficial del club; el canario recibe así un pequeño premio de consolación por su gran temporada tras quedarse fuera del último corte de Luis de la Fuente para el Mundial

La afición del Villarreal ha elegido a Alberto Moleiro como su jugador preferido de la campaña recién finalizada. El canario consigue así otro gran reconocimiento después de una primera temporada espectacular en La Cerámica con un final ingrato al quedarse fuera de la lista definitiva de Luis de la Fuente para el Mundial. El futbolista canario ha sido elegido por la hinchada amarilla como mejor jugador del curso 2025/2026, un premio que pone el broche perfecto a su primera campaña vestido de amarillo y que llega apenas unos días después del duro golpe de quedarse fuera de la lista definitiva de España.

El atacante tinerfeño había conseguido entrar de lleno en muchas quinielas para acudir con la selección absoluta gracias al enorme rendimiento mostrado durante toda la temporada. Sin embargo, Luis de la Fuente terminó dejándolo fuera del último corte pese a que su nombre estaba en la prelista de 55 y llevaba semanas ganando fuerza, sobre todo tras la lesión de Fermín López.

Aun así, en Vila-real nadie duda del impacto que ha tenido Moleiro desde su llegada. Y la afición grogueta ha querido reconocerlo votándole como el futbolista más determinante del equipo en un año que quedará marcado como uno de los más brillantes de la última etapa del club.

La explosión definitiva en La Cerámica

Moleiro aterrizó el pasado verano en el Villarreal rodeado de expectación, pero incluso dentro del club eran conscientes de que el salto podía requerir un periodo de adaptación. Nada más lejos de la realidad.

El canario conectó prácticamente desde el primer momento con la idea futbolística de Marcelino García Toral y terminó convirtiéndose en una pieza fundamental dentro del sistema amarillo. Su capacidad para recibir entre líneas, girarse, acelerar jugadas y generar superioridades dio al Villarreal un perfil ofensivo distinto durante toda la temporada.

Los números reflejan perfectamente su importancia. El mediapunta cerró el curso con diez goles y seis asistencias, cifras sobresalientes para un futbolista que, además de producir, ha sido capaz de ordenar gran parte del juego ofensivo del equipo.

En muchos partidos apareció como el futbolista capaz de cambiar el ritmo del encuentro con una conducción, un último pase o una acción individual. Y eso terminó conquistando definitivamente a una afición que ha encontrado en el tinerfeño uno de los grandes símbolos del nuevo Villarreal.

Nominado entre los mejores jóvenes de LaLiga

El talentoso centrocampista amarillo también estuvo nominado al galardón de mejor jugador Sub-23 de LaLiga tras una temporada de enorme crecimiento. El extremo canario compartió candidatura con Carlos Espí, Fermín López, Arda Güler y Víctor Muñoz, una nómina cargada de jóvenes talentos que confirmaron su valor de estrellas este curso.

Finalmente, el ganador de este trofeo fue el levantinista Carlos Espí. El delantero granota completó una gran temporada en su estreno en la máxima categoría, siendo determinante para la permanencia del conjunto valenciano gracias a sus once goles.

De promesa a realidad

La temporada del jugador canario también le permitió dejar definitivamente atrás la etiqueta de joven promesa para consolidarse como una realidad del fútbol español. Con apenas 22 años, Moleiro ha firmado el mejor curso de su carrera en la élite y ha sido uno de los grandes responsables de que el Villarreal terminara la temporada en una brillante tercera posición liguera y regresara de forma directa a la Champions League.

Además, su crecimiento no pasó desapercibido para la selección española. Después de años siendo internacional en categorías inferiores -disputó ocho partidos con la Sub-19 y catorce con la Sub-21-, el atacante comenzó a entrar en el radar de la absoluta gracias a su rendimiento en LaLiga. Durante semanas su nombre apareció como una de las posibles novedades de Luis de la Fuente para el Mundial, especialmente tras algunos problemas físicos en jugadores ofensivos de la convocatoria. El propio futbolista reconoció hace unos días la ilusión que le hacía poder vivir una cita así. "Sería un sueño cumplido", admitía Moleiro antes de conocerse la lista definitiva.

El cariño de la grada

Finalmente no hubo premio con España, pero sí lo ha habido en La Cerámica. El reconocimiento de la afición amarilla supone una muestra evidente del enorme impacto que ha tenido en apenas una temporada. Más allá de las cifras, Moleiro ha conectado con la grada por su forma de jugar. Su descaro, personalidad y capacidad para asumir responsabilidades en momentos importantes le han convertido rápidamente en uno de los futbolistas más queridos del equipo.

En una campaña donde también brillaron nombres como Nicolas Pépé o Pape Gueye, la afición grogueta ha terminado señalando al canario como el gran referente del curso. Un premio de consolación tras el golpe de quedarse sin Mundial, sí, pero también una confirmación de que Alberto Moleiro ya es una de las grandes estrellas del Villarreal y uno de los talentos españoles con más presente y futuro de toda LaLiga.