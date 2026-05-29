El Villarreal se cuela en los premios de LaLiga: Pépé y Moleiro, nominados

El marfileño y el canario están entre los jugadores diferenciales del campeonato, aunque sus opciones de alzarse con el premio final son remotas; Lamine Yamal es el favorito indiscutible para la afición

La extraordinaria temporada del Villarreal sigue recogiendo reconocimientos individuales. Después de cerrar el curso con una brillante tercera posición y el regreso consecutivo a la Champions League, dos futbolistas amarillos han logrado hacerse hueco entre los nominados a los premios oficiales de LaLiga, confirmando el enorme rendimiento firmado durante la campaña 2025/2026.

Pépé y Moleiro, nominados a mejor jugador y mejor Sub-23, respectivamente

Nicolas Pépé y Alberto Moleiro son los representantes del 'Submarino' en unas votaciones dominadas mediáticamente por nombres como Lamine Yamal o Kylian Mbappé, aunque la presencia grogueta vuelve a poner en valor el gran trabajo realizado por el conjunto castellonense.

Además, el club amarillo ya recibió hace unos días otro importante reconocimiento individual con el premio a Pape Gueye como mejor futbolista africano de LaLiga.

Pépé, entre los mejores jugadores del campeonato

La gran noticia para el Villarreal ha sido la nominación de Nicolas Pépé al premio al mejor jugador de toda LaLiga. El extremo marfileño aparece entre los candidatos junto a Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Vedat Muriqi y Pablo Fornals tras completar una temporada en la que ha recuperado definitivamente su mejor versión.

Después de algunos años marcados por las lesiones y la irregularidad, el atacante africano ha vuelto a sentirse futbolista importante en La Cerámica. Marcelino consiguió reactivar a un jugador que ha terminado siendo diferencial en muchos momentos del campeonato y una de las grandes referencias ofensivas del equipo amarillo.

Los números reflejan perfectamente su impacto. Pépé disputó 46 encuentros oficiales entre todas las competiciones, 36 de ellos en LaLiga, firmando ocho goles y nueve asistencias durante el curso. Solo en el campeonato liguero acumuló ocho pases de gol, siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes del torneo en el uno contra uno.

Su capacidad para romper partidos, generar ventajas y producir peligro constante en banda derecha ha sido clave para que el Villarreal terminara firmando una de las mejores temporadas de su historia reciente.

Eso sí, pese al reconocimiento, sus opciones reales de conquistar el galardón son prácticamente nulas. El peso de Lamine Yamal, con más del 56% de los votos, o Mbappé, con casi el 30%, deja muy poco margen para la sorpresa. Según las votaciones de aficionados, el futbolista amarillo apenas cuenta con el 1,2% de apoyo popular.

Moleiro se mete entre los mejores jóvenes

El otro gran representante del Villarreal en estos premios es Alberto Moleiro. El talentoso centrocampista ofensivo amarillo ha sido nominado al galardón de mejor jugador Sub-23 de LaLiga tras una temporada de enorme crecimiento.

El futbolista canario comparte candidatura con Carlos Espí, Fermín López, Arda Güler y Víctor Muñoz, una nómina cargada de jóvenes talentos que han confirmado su valor de estrellas este curso.

Moleiro ha sido una de las grandes revelaciones ofensivas del Villarreal durante muchos tramos de la temporada. Su capacidad para recibir entre líneas, desequilibrar y asociarse en zonas interiores ha aportado un perfil distinto al ataque amarillo, especialmente en los partidos donde el equipo necesitaba imaginación y pausa con balón.

Sin embargo, al igual que sucede con Pépé, sus posibilidades de conquistar el premio son remotas. Actualmente, el futbolista amarillo también ronda porcentajes mínimos en la votación popular (1,2%), muy lejos de otros nombres con mucho mayor impacto mediático. Los grandes favoritos son Güler (49,1%) y Fermín López (45,5%). Entre ellos estará el premiado final.

El sistema de votación combina el voto popular de los aficionados -que representa el 30%- con el criterio de un comité de expertos de LaLiga, que aporta el 40%, y el voto de los capitanes, con el 30% restante.

Pape Gueye ya tiene su reconocimiento

Más allá de estas nominaciones, el Villarreal ya puede presumir de haber colocado a uno de sus jugadores entre los grandes premiados de la temporada. Pape Gueye fue elegido recientemente como mejor futbolista africano de LaLiga después de completar un curso espectacular tanto con el conjunto amarillo como con Senegal.

El centrocampista se convirtió en una de las piezas fundamentales del Villarreal que terminó tercero en el campeonato y además brilló en la Copa Africana de Naciones, donde fue decisivo para el título de Senegal anotando el gol de la final.