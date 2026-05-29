El Villarreal pide arrancar LaLiga 26/27 fuera para terminar las obras de La Cerámica

El club amarillo ha solicitado disputar las tres primeras jornadas de la próxima temporada lejos de su estadio para rematar la nueva pasarela aérea que conectará el edificio anexo con el estadio; no regresaría hasta el primer fin de semana de septiembre

El Estadio de La Cerámica abrirá sus puertas un poco más tarde en la 26/27. Villarreal CF

El Villarreal solicitará oficialmente a LaLiga disputar como visitante los tres primeros encuentros de la temporada 2026/2027 con el objetivo de ganar tiempo para finalizar las nuevas obras del Estadio de La Cerámica.

La entidad castellonense continúa inmersa en una importante remodelación de varias zonas estratégicas del recinto y considera fundamental disponer de ese margen adicional para poder arrancar el curso con todas las garantías.

La reapertura, a principios de septiembre

De esta forma, el 'Submarino' amarillo no jugaría su primer partido en casa hasta el fin de semana del 5-6 de septiembre, una vez completada la primera gran fase de transformación del estadio.

La petición responde principalmente al avance de las actuaciones que se están llevando a cabo en la zona de Tribuna y en los alrededores de la plaza Font de Mora, donde el club construye un nuevo edificio anexo que albergará los futuros vestuarios y diferentes áreas de trabajo internas.

Una obra clave para el futuro de La Cerámica

El proyecto forma parte del ambicioso proceso de modernización que el Villarreal inició hace ya varias temporadas y que pretende convertir definitivamente a La Cerámica en uno de los estadios más avanzados y funcionales del fútbol español.

La actuación más llamativa será la nueva pasarela aérea que conectará el edificio anexo con el estadio. A través de ella, los jugadores accederán directamente al terreno de juego entrando desde la zona del córner, una solución prácticamente inédita en España y que cambiará por completo la experiencia previa a los partidos.

Además del impacto visual, la operación tiene también una enorme importancia estratégica para el crecimiento del estadio. El traslado de los vestuarios fuera de la estructura principal permitirá liberar un espacio privilegiado en la zona central de Tribuna, actualmente ocupado por áreas internas de trabajo.

La idea del club pasa por reutilizar esa superficie para ampliar zonas VIP, crear nuevos antepalcos y potenciar áreas de hospitality, restauración y catering, siguiendo la línea de los estadios europeos más modernos.

El Villarreal quiere evitar riesgos

En el club consideran prioritario no precipitar los plazos. Aunque el ritmo de las obras avanza a buen nivel, el Villarreal entiende que comenzar la temporada en casa durante el mes de agosto podría generar complicaciones logísticas importantes tanto para el equipo como para los aficionados.

Por ello, la intención es disponer de esas tres primeras jornadas lejos de La Cerámica para rematar todos los trabajos pendientes durante el mes de agosto y abrir posteriormente el estadio en condiciones óptimas.

La entidad amarilla ya realizó una maniobra similar en otras fases de remodelación del recinto y confía en que LaLiga atienda la petición sin mayores problemas dentro de la confección del calendario.

Un estadio cada vez más diferencial

La transformación de La Cerámica se ha convertido en uno de los grandes proyectos estructurales del Villarreal en los últimos años. Más allá del impacto deportivo de competir nuevamente en Champions League, el club sigue apostando por crecer también a nivel institucional y económico.

La nueva configuración del estadio permitirá aumentar considerablemente las posibilidades de explotación comercial del recinto, especialmente en las zonas VIP y de hospitality, un aspecto cada vez más importante dentro del fútbol de élite actual.

Además, uno de los detalles que más expectación está generando entre los aficionados será precisamente el recorrido de los futbolistas por la nueva pasarela elevada. Los seguidores podrán ver a los jugadores desde la calle en su llegada al estadio, una imagen muy habitual en otros grandes escenarios europeos y que dará una nueva dimensión al ambiente de los partidos en Vila-real.

Mientras tanto, el club sigue pendiente de que LaLiga dé luz verde definitiva a una petición que, salvo sorpresa, parece encaminada a prosperar. Si se confirma, el equipo amarillo iniciará el campeonato lejos de casa y La Cerámica esperará hasta septiembre para estrenar oficialmente su nueva transformación.