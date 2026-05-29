Primer fichaje del 'Submarino' 26/27: Carlos Romero regresa con su contrato renovado

El lateral valenciano regresa a La Cerámica tras dos temporadas de cesión en el Espanyol; viene con cartel de fichaje de altura y con un blindaje especial hasta el año 2031

El Villarreal ha confirmado su primer fichaje estratégico de cara a la temporada 2026/2027. Se confirma el regreso a casa de Carlos Romero, que vuelve a La Cerámica consagrado como una incorporación de relumbre. Lo hace con su contrato renovado hasta 2031, convirtiéndose en el primer gran refuerzo del nuevo proyecto amarillo, diseñado ya con vistas al próximo curso y a la exigencia de la Champions League.

El club amarillo ha oficializado un acuerdo que prolonga dos temporadas más la vinculación del lateral valenciano, que tenía contrato hasta 2029 y pasa ahora a estar ligado al Villarreal hasta 2031. Un blindaje que refleja la confianza absoluta en un futbolista que ha crecido fuera, pero que vuelve con un estatus completamente distinto.

Regreso a casa con papel protagonista

Carlos Romero regresa al Villarreal tras dos temporadas de cesión en el RCD Espanyol, donde ha terminado de consolidarse como uno de los laterales izquierdos más fiables y completos del campeonato. Su rendimiento en Primera División no ha pasado desapercibido: 71 partidos oficiales en dos campañas, ocho goles y un crecimiento constante que le ha permitido volver a Vila-real como un jugador ya hecho para la élite.

El futbolista de Torrent, de 24 años, vuelve al club donde se formó tras llegar en 2019 procedente del Torre Levante. Su recorrido ha sido progresivo dentro de la estructura grogueta, pasando por el Juvenil A, el Villarreal C y el filial, hasta debutar con el primer equipo en la temporada 2023/2024, cuando disputó ocho encuentros oficiales.

El primer 'fichaje' del Villarreal 26/27

Carlos Romero es el primer fichaje de la temporada 2026/2027. Aunque estaba cantado, su retorno es un movimiento de mercado de lo más estratégico, planificado y con impacto directo en la estructura del equipo.

El club no solo recupera a un futbolista de alto nivel competitivo, sino que además refuerza una posición clave tras la salida de Alfonso Pedraza, que ya ha puesto fin a su etapa en el Villarreal para iniciar una nueva aventura en la Lazio.

Romero llega precisamente para asumir su rol. El Villarreal lo considera ya preparado para ser una pieza importante desde el primer día y competir por la titularidad en una banda que compartirá, en principio, con Sergi Cardona. Ambos competirán por un puesto en una zona que será clave en el esquema de Iñigo Pérez, especialmente en una temporada en la que el club volverá a medirse a la élite europea.

Renovación y blindaje total

La entidad de La Cerámica considera a Romero una de las grandes apuestas de futuro del proyecto deportivo. De ahí que se haya decidido elevar su estatus dentro del plantel para convertirlo en pieza estructural del nuevo ciclo.El propio club ha definido al lateral como "uno de los mejores defensas de LaLiga", un reconocimiento que refleja el impacto de su evolución en los últimos dos años.

"La confianza y el cariño que siente el club en mí me han hecho decidirme y apostar por volver. Esta es mi casa desde que viene en 2019", comentó el jugador en declaraciones facilitadas por el club.

La dirección deportiva valora especialmente la polivalencia, el recorrido y la capacidad ofensiva de Romero, que en su etapa en el Espanyol ha demostrado una notable llegada al área rival y una capacidad creciente para influir en el juego ofensivo.

Un proyecto que empieza a tomar forma

Con el regreso de Romero, el Villarreal empieza a perfilar su plantilla del curso 2026/2027 con decisiones muy sosegadas pero en una clara apuesta por talento joven, formado en casa y con experiencia en Primera División.El carrilero valenciano se convierte en la primera pieza de un puzzle que todavía tiene muchas incógnitas por resolver, pero que ya empieza a dibujar la base del nuevo Villarreal.