El Villarreal le 'manda' un mensaje a Luis de la Fuente: ¡Moleiro, selección!

El jugador del conjunto de Marcelino fue una de las ausencias más destacadas de la convocatoria de 'La Roja' para los dos inminentes amistosos, por lo que la plantilla del submarino amarillo le dejó un mensaje tras la victoria de ayer frente a la Real Sociedad

El Villarreal derrotó a la Real Sociedad en su visita a La Cerámica, en el encuentro que abría la jornada 29 de LaLiga EA Sports. En este sentido, uno de los jugadores que fue titular en el once de Marcelino fue Moleiro, clave en el esquema del submarino amarillo. Sin embargo, el centrocampista recibió la mala noticia de no entrar en la convocatoria de Luis de la Fuente para los encuentros del inminente parón de selecciones. De esta manera, la plantilla del equipo castellonense, tras el triunfo ante los de Pellegrino Matarazzo, mandó un mensaje por esta decisión tomada.

Moleiro, con el foco puesto en acabar en posiciones de Champions League

Tras el triunfo ante la Real Sociedad, Moleiro ofreció declaraciones, para Movistar+, dónde valoró los tres puntos conseguidos, que le dejan al Villarreal en la tercera posición de LaLiga EA Sports con 58 puntos, a la espera de lo que haga el Atlético de Madrid mañana en el Bernabéu frente al Real Madrid: "Contento por la victoria y los compañeros también me quieren mucho. Yo intento jugar para ayudar al equipo y si viene será un premio. Hemos tenido muchas para ampliar un poco el marcador. No ha podido ser, pero hemos estado también muy bien en defensa y nos hemos llevado el partido. Vamos terceros y lucharemos por estar ahí arriba". En este sentido, el centrocampista de 22 años volvió a estar presente en el once titular de Marcelino para recibir a los de Pellegrino Matarazzo en La Cerámica, que encajaron tres goles en los primeros 23 minutos de partido en La Cerámica. Pese a que no pudo ver puerta, el ex de Las Palmas volvió a ser importante de cara al devenir del encuentro, lo que provoca más que se cuestione su ausencia en la convocatoria de la selección española.

Luis de la Fuente anunció en el día de ayer la convocatoria para los amistosos ante Serbia y Egipto. En este sentido, el técnico de la selección española dejó fuera a Alberto Moleiro, por lo que llamó a otros como Barrenetxea, Yeremy Pino, Álex Baena o Carlos Soler. Por ello, el jugador del Villarreal cuenta con el reto de podeer convencer al entrenador de Haro de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Además, en esta lista no han podido entrar jugadores del centro del campo como Fabián, Mikel Merino o Pablo Barrios, por lesión, aumentando la competencia de cara a la lista definitiva de la cita de este verano.

Los meses decisivos para Moleiro en el Villarreal

El Villarreal encara los nueve últimos partidos de la temporada, que son en LaLiga EA Sports. El triunfo frente a la Real Sociedad dejan a los de Marcelino con el objetivo de poder lograr los máximos posibles para acabar entre los cuatro primeros y poder disputar la próxima campaña la UEFA Champions League. Para ello, Moleiro seguirá siendo una de las piezas claves del submarino amarillo, que intentará estar en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial de este verano. En este sentido, el club castellonense afronta jornadas de máximo nivel, como la visita al Athletic Club en San Mamés o al Rayo Vallecano, además de recibir en La Cerámica a equipos como el Celta de Vigo, Sevilla o Atlético de Madrid.

Por su parte, Marcelino espera que le llegue ese premio a Moleiro a final de temporada: "No soy quién para decir al entrenador si debe llevarlo a él o debe llevarlo a otro. Seguro que él, con su cuerpo técnico, tiene los suficientes colaboradores para tomar las mejores decisiones. Pero bueno, yo le animo a que siga así y, si no ha llegado en esta ocasión, es muy joven y seguro que llegará".