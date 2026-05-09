Demichelis no se fía del Villarreal de Marcelino: "Ejecuta las transiciones a gran nivel"

El técnico del Mallorca apostó por el mejor nivel de su equipo para recibir a un cuadro groguets que ya tiene su plaza para la Champions League del próximo curso. "Espero mucho de nosotros"

El Mallorca de Demichelis recibirá este próximo domingo a un Villarreal que el pasado fin de semana certificó su clasificación para la Champions League del próximo curso y por segunda vez consecutiva. El Mallorca necesita ganar para seguir escapando de los puestos de descenso y además confirmar el buen momento de los bermellones tras el triunfo de la pasada jornada ante el Girona.

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Demichelis se mostró cauto este sábado a la hora de hablar de un Villarreal que pudiera llegar relajado tras meterse en Champions League y apostó el argentino por sacar la mejor versión de su propio equipo: "Más de lo que espero del Villarreal, espero mucho de nosotros. Hemos hecho muy buenos partidos en casa y hay que seguir por esa línea".

Demichelis avisa sobre el potencial del Villarreal

Demichelis elogió las peligrosas y veloces transiciones del Villarreal de Marcelino además de apostar por la reacción tras los errores de los suyos: "Tenemos que ser lo más inteligentes posible y sabiendo lo que demanda casa situación. Es un equipo que ejecuta las transiciones a gran nivel y velocidad, lo importante no es el error, si no la reacción tras él".

Demichelis dejó clara que la idea de su Mallorca es ganar los 12 puntos que le quedan por delante para no tener que preocuparse por el descenso: "Los equipos de abajo van a seguir ganando, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, algunos miraran las estadísticas, solo hay que seguir mirándose a uno mismo, tenemos que sacar los 12 puntos que quedan. Vamos a enfrentarnos a un buen equipo. Se ha merecido su clasificación a Champions. Solo me compete el Mallorca".

El técnico del Mallorca se mostró encantado por el emocionante momento de la temporada que está viviendo y viendo cómo las cosas están saliendo después de dos meses: "Me encanta, es momento para valorar lo bonito que es el futbol, independientemente de todo. Me gusta este momento de la temporada, me gusta después de un gran triunfo. Que salgan las cosas después de haber llegado hace dos meses no es fácil".

El largo descanso del Mallorca

El Mallorca ha contado con nueve días de descanso que han servido a los de Demichelis para recuperar efectivo de cara al choque ante el Villarreal. Demichelis valoró positivamente este hecho: "Semana larga, nos ha venido bien para recuperar jugadores que arrastraban molestias y además cuando se gana, la convivencia es mejor. Para mí, el futbol es eso, poder ir disfrutando del camino. Cada vez van interpretando de la mejor forma todo. El grupo tiene una buena armonía".

Maffeo en el último encuentro del Mallorca ante el Girona

Por último, sobre el recambio de Maffeo en el lateral, Demichelis confirmó que será Mateu Morey: "Mañana va a jugar Mateu Morey porque hace tiempo que se entrena super bien, ha pasado un momento desafortunado por sus lesiones, pero Mateu también ha contribuido a mejorar el nivel de Maffeo. Mateu tiene disciplina alemana, eso me encanta y siempre está el primero, no es casualidad, se entrena fenomenal".