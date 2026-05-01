Demichelis no se esconde con el nivel del Mallorca: "Somos conscientes"

El técnico del Mallorca elogió el esfuerzo de sus jugadores para sacar los tres puntos ante un Girona que apretó y mucho en el segundo tiempo

El Mallorca llegaba este viernes a su choque ante el Girona con la necesidad de ganar en Montilivi para seguir dependiendo de sí mismo en la pelea por la permanencia. Los bermellones fueron ligeramente mejores en el primer tiempo y eso les permitió adelantarse antes del descanso. En el segundo tiempo, el Girona salió con todo y puso en serios apuros la portería de Leo Román.

Martin Demichelis analizó el duelo entre Girona y Mallorca y valoró positivamente el esfuerzo de sus jugadores. "Feliz, muy contento con los tres puntos en un campo complicado, contra un equipo súper difícil. Lo necesitábamos".

Demichelis admite el sufrimiento del Mallorca

Demichelis no se escondió a la hora de hablar del sufrimiento de los bermellones en el segundo tiempo: "Contento por el triunfo, pero también por el equipo. En la primera parte estuvimos valientes, presionando arriba sin balón. En la segunda, ante un rival que apretaba mucho, nos tocó sufrir".

El técnico del Mallorca también comentó cómo los bermellones habían terminado con varios jugadores tocados. Sin ir más lejos, Virgili, que salió en el descanso, tuvo que ser sustituido cuando no llevaba ni media hora en el césped: "Nos vimos obligados a hacer algunos cambios, jugamos con gente de recambio, pero el equipo supo sufrir. Hicimos un gran esfuerzo, hubo jugadores que terminaron muy tocados, que no daban más, pero sacamos el partido adelante.

Demichelis habla de controlar el ritmo de los partidos

Demichelis apostó por asumir que el Mallorca no puede dominar los partidos desde el principio hasta el final pero no negoció que los suyos estuviesen activos: "Ahora somos conscientes de que no podemos controlar todo el ritmo del partido, pero quería que el equipo estuviera activo, que defendiera hasta el último momento. Nos vamos con tres puntos que nos meten en la pelea. Este triunfo significa mucho, porque el otro día dejamos escapar puntos tras ponernos en ventaja ante un rival directo. Regalamos una oportunidad. Hoy vinimos con carácter y conseguimos ganar".

Por último, Demichelis, con cierta sonrisa en el rostro, habló sobre la sustitución de un Virgili que se quedó fuera del once por problemas estomacales y que tras irse antes de la media hora del césped, salió corriendo al túnel de vestuarios: "No es ningún secreto: es un futbolista que no estaba al 100% y quedó demostrado que si no estás en plenitud es muy difícil competir en esta liga, más en nuestra situación. Hablé con él antes del partido, le pregunté cómo estaba, y durante el encuentro pidió salir porque no podía más. Aun así, lo que transmite es muy importante. Ese compromiso, ese corazón, es lo que queremos contagiar al resto del equipo".

El reto que tiene por delante el Mallorca

Ahora el Mallorca tiene cuatro encuentros por delante con el pequeño escollo de disputar dos de ellos lejos de Son Moix (de manera consecutiva) ante un Getafe que está peleando por entrar en Europa y ante un Levante que es otro de los que pelea por eludir el descenso. Además de estos dos duelos, el Mallorca recibirá la próxima semana al Villarreal de Marcelino y cerrará la temporada nuevamente en casa ante el Real Oviedo.