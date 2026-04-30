Míchel exige al Girona recuperar su identidad ante el Mallorca: "Quiero ver nuestro fútbol"

El técnico rojiblanco pide agresividad con y sin balón en Montilivi ante el equipo de Demichelis, con Àlex Moreno sancionado y Van de Beek cerca de volver en la jornada 34 de LaLiga

El Girona FC recibe este viernes al RCD Mallorca en un partido clave de la jornada 34 de LaLiga. Míchel Sánchez quiere una reacción inmediata tras una primera parte ante el Valencia que no le gustó nada.

El técnico madrileño confirmó la baja de Àlex Moreno por sanción, pidió el apoyo de Montilivi y aseguró que su equipo depende de sí mismo para cerrar cuanto antes la permanencia, cuando recibe al primero de los, por ahora, salvados.

Míchel Sánchez pide un Girona FC agresivo en Montilivi

Míchel fue muy claro en la previa. No habló de final, pero sí de una cita importante para un Girona que necesita volver a reconocerse: “Quiero ver un partido de fútbol de nuestro estilo”.

El entrenador insistió en que su equipo debe jugar hacia adelante, llevar rápido el balón a campo rival y recuperar cuanto antes tras pérdida. La palabra más repetida fue agresividad, tanto con balón como sin él.

El mensaje llega después de un partido ante el Valencia en el que el técnico vio al equipo “un poco hervido”, una sensación que no quiere repetir ante el Mallorca. Para Míchel, el Girona debe recuperar la frescura, la profundidad y la personalidad que le han permitido mejorar después de un inicio de temporada muy complicado.

El Girona FC no se compara con el año pasado y mira a la permanencia

El técnico rechazó cualquier comparación con la pasada campaña. Para Míchel, el ambiente interno es distinto y la plantilla está mucho más conectada con el proyecto: “No hay comparación con el año pasado. El equipo está mucho mejor”.

El entrenador defendió el compromiso de sus jugadores y habló de sentimiento de pertenencia, aunque dejó claro que no depende del tiempo que lleve un futbolista en el club. Puso como ejemplo a Savinho, que en pocos meses ya sentía el Girona como propio.

La prioridad, eso sí, sigue siendo la permanencia. Míchel recordó que el mal inicio ha obligado al equipo a convivir con el sufrimiento durante todo el curso y que no bastaba con una buena racha para quedar tranquilo, cuando la salvación puede llegar a tener una puntuación histórica.

RCD Mallorca, un rival directo con mucho peligro en el área

Míchel analizó con detalle al Mallorca de Martín Demichelis, un equipo que, según explicó, ha cambiado su forma de jugar respecto a etapas anteriores.

El técnico destacó que ahora acumula más futbolistas por dentro, utiliza laterales largos y genera mucho peligro a partir de centros laterales y llegadas al área.

Ahí señaló varios nombres propios. Johan Mojica, Pablo Torre y Sergi Darder son jugadores con buen pie para alimentar a los rematadores bermellones. También avisó del poder del Mallorca en el último tercio, donde el Girona deberá imponerse en duelos y segundas jugadas.

El técnico sabe que se trata de un rival directo y que ganar supondría un paso importante: “No sería definitivo, pero sí un paso muy bueno”.

Àlex Moreno, Van de Beek y Vanat marcan la actualidad del Girona

En cuanto a la convocatoria, Míchel confirmó que todo el grupo está disponible salvo los lesionados de larga duración y Àlex Moreno, que no podrá jugar por sanción.

La mejor noticia llega con Donny van de Beek. El neerlandés empezará la próxima semana a entrenar con el grupo, aunque todavía no estará disponible para competir.

Abel Ruiz también mejora, pero aún necesita tiempo. Portu y Juan Carlos avanzan en sus procesos de recuperación, mientras que Marc-André ter Stegen ya ha empezado a correr.

El caso más complicado es el de Vanat. El entrenador fue sincero y reconoció que la sensación actual es que no volverá a jugar esta temporada.

Montilivi se llena para empujar al Girona FC

Míchel celebró que Montilivi presente un gran ambiente para recibir al Mallorca. Para el técnico, la afición será un factor decisivo en un partido que puede marcar el tramo final: “Es la mejor noticia, que la afición esté con nosotros”.

El entrenador considera que el sufrimiento debe compartirse entre equipo, ciudad y provincia. Por eso pidió que el público empuje desde el inicio y ayude al Girona a sentirse fuerte en casa.

Míchel Sánchez quiere orgullo gironí en el campo

El cierre del mensaje fue emocional. Míchel habló de orgullo, pertenencia y responsabilidad ante una afición que ha sufrido durante toda la temporada.

El Girona no atraviesa el mismo contexto que el año pasado, pero el entrenador cree que el equipo ha crecido mucho desde el inicio del curso. Ahora toca demostrarlo: “Juntos podemos hacer grandes cosas”.

El viernes, ante el Mallorca, Míchel quiere algo muy concreto: que el Girona vuelva a ser el Girona.