Valencia 2-1 Girona: Dimitrievski le echa una mano al Valencia

Aunque los goles de Ramazani y Sadiq fueron importantes, el equipo que entrena Carlos Corberán no habría ganado este partido contra el Girona FC si no llega a aparecer el portero que realizó un auténtico paradón que evitó el tanto de Stuani que hubiera supuesto el empate a dos en los últimos minutos del encuentro

El Valencia CF se llevó una victoria, no sin sufrimiento, muy importante sobre el Girona FC por 2-1 en la lucha por la permanencia en Primera división. Un triunfo que le debe, en gran parte, a Stole Dimitrievski que hizo un auténtico paradón en los últimos minutos de partido a Stuani que se quedó con las ganas de lograr el empate a dos.

Fue un encuentro con dos partes muy diferentes. La primera fue de más a menos y la segunda que fue trepidante y en la que se vieron todos los goles. Ramazani y Sadiq puso por delante al Valencia CF y Joel Roca recortó diferencias para un Girona FC que se quedó sin poder lograr la igualada.

Con esta victoria, el Valencia CF da un paso adelante y tiene más cerca la permanencia en Primera división porque suma 39 puntos, mientras que el Girona FC se queda con 38 puntos.

Una primera parte de más a muchos menos entre Valencia CF y Girona FC

La primera parte del partido entre Valencia CF y Girona FC estuvo marcada por lo mucho que se jugaban los dos equipos: la permanencia en Primera división. Es por ello que los dos equipos fueron perdiendo impulso con el paso de los minutos aunque es cierto que si alguno de ellos mereció marcar fue el Valencia CF que dispuso de las mejores ocasiones de gol en los primeros 45 minutos.

Sin embargo, comenzó mejor el Girona FC, pero sin peligro apenas. Tras los diez primeros minutos el Valencia CF se hizo con el mando y tuvo ocasiones. Primero, al cuarto de hora del inicio, pidió penalti por agarrón de Blind a Sadiq que el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz no señaló al no considerarlo como suficiente para señalar la pena máxima. Justo al momento, un centro de Javi Guerra fue rematado por Lucas Beltrán, de primeras, pero el balón se estrelló en el palo.

No se quedó el Valencia CF quien tuvo una más gracias a un activo Ramazani, de los mejor del Valencia CF en la primera parte. El extremo le robó el balón a Blind, centró, pero Sadiq no remató.

A partir de ahí, el partido perdió ritmo, se volvió más bronco y no hubo ocasiones de gol hasta el descuento cuando una falta directa de Echeverri se fue por muy poco. Así acabó la primera parte entre Valencia CF y Girona FC.

Una segunda parte llena de intercambio de golpes y que se decide gracias a un paradón de Dimitrievski

La segunda parte siguió con la misma tónica que en la primera parte. Dominio del Valencia CF que esta vez sí transformó su superioridad sobre el Girona FC en el marcador.

A los cinco minutos de reanudarse el encuentro, Javi Guerra ganó un balón suelto en el centro del campo. El centrocampista abrió a banda izquierda, el balón fue recogido por Ramazani que encaró a Vitor Reis al que rompió. El extremo acomodó bien el cuerpo y golpeó con el interior para batir de disparo por bajo, y al palo largo, a un Gazzaniga que no pudo evitar el 1-0.

Intentó empatar el Girona FC pero el disparo duro de Arnau Martínez fue despejado por Dimitrievski, estando la siguiente acción de Iván Martín anulada por fuera de juego. A continuación llegó el 2-0 gracias a que Gayà ganó la línea del fondo. El lateral izquierdo se fue de Arnau Martínez, centró con la derecha y Sadiq, que le ganó el duelo a Blind, marcó de cabeza.

Cuando el partido parecía sentenciado, el Girona FC reaccionó gracias a los cambios que hizo Míchel Sánchez. Alejandro Francés se internó por banda derecha, centró por bajo, la defensa del Valencia CF dejó pasar el balón, y Joel Roca, siendo el más listo, remató en el segundo palo para recortar distancias en el marcador.

A partir de entonces, el partido se igualó, si bien es cierto que no hubo ninguna ocasión de gol clara para ninguno de los dos equipos, entrándose así en la recta final.

Apretó el Girona FC en los últimos minutos del partido contra un Valencia CF que dio un paso atrás para aguantar el resultado a su favor. Se volvió el partido loco en el descuento. Primero tuvo la oportunidad de sentenciar Hugo Duro pero su cabezazo fue desviado por Alejandro Francés. A continuación tuvo el empate el Girona FC, pero el centro de Hugo Rincón que remató Stuani fue parado con Dimitrievski que hizo la parada del encuentro.

No fue la única que tuvo el Girona FC para empatar ya que pudo marcar pero la falta de entendimiento entre Tsygankov y Stuani frustró el intento de remontada de un equipo catalán que vio con frustración como el Valencia CF pudo quedarse con los tres puntos.

- Ficha Técnica del partido Valencia CF - Girona FC correspondiente de la jornada 32 de LaLiga:

Valencia CF: Dimitrievski; Saravia (Unai Núñez 71'), Pepelu, Tárrega, Gayà; Guido Rodríguez, Javi Guerra (Ugrinic 64'); Luis Rioja, Lucas Beltrán (Diego López 64'), Ramazani (André Almeida 84'); y Umar Sadiq (Hugo Duro 71').

Girona FC: Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Blind (Hugo Rincón 69'), Álex Moreno (Alejandro Francés 60'); Witsel, Ounahi (Stuani 69'); Tsygankov, Iván Martín, Lemar (Joel Roca 60'); y Echeverri (Bryan Gil 60').

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Gallego). Amonestó a los locales Saravia y Guido Rodríguez; y a los visitantes Álex Moreno y Stuani.

Goles: 1-0 (50') Ramazani; 2-0 (59') Sadiq; 2-1 (63') Joel Roca.

Incidencias: Partido entre Valencia CF y Girona FC correspondiente a la jornada 32 de LaLiga disputado en el Estadio de Mestalla.