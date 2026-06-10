Urko Izeta apuesta por una última oportunidad

El delantero no ha tenido minutos en toda la temporada prácticamente porque no ha entrado en los planes de Ernesto Valverde. El de Aia apunta a salir en este mercado de fichajes de verano, ofertas de Segunda división no le faltan, pero lo ha paralizado todo

Urko Izeta quiere apurar todas sus opciones de jugar en el Athletic Club. Después de una temporada en la que no ha jugado prácticamente nada, Ernesto Valverde no ha confiado en él, el delantero apunta a salir en este mercado de fichajes de verano, pero el de Aia, de momento, ha apostado por paralizar cualquier movimiento ya que quiere probarse a las órdenes de Edin Terzic, el nuevo entrenador del equipo rojiblanco, que es el que tendrá que tomar la decisión sobre si cuenta o no con él.

Según informa As, Urko Izeta ha aprovechado estas primeras semanas para reflexionar y ha optado por no precipitarse a la hora de decidir su futuro. El delantero ahora mismo está por la labor de comenzar la pretemporada e intentar ganarse la confianza de Edin Terzic. El goleador, de 26 años, sabe que va a tener mercado, sobre todo en Segunda división, y tiene la certeza de que es caso de que no se gane un sitio con Edin Terzic siempre tendrá hueco en algún equipo de la zona baja de Primera división o en la parte alta de Segunda división.

De hecho, en los últimos días se ha desvelado que el Real Oviedo, que acaba de descender a Segunda división, es uno de los equipos que no pierde de vista a un Urko Izeta que hace dos temporadas, en el CD Mirandés, que era uno de los delanteros que marcaba la diferencia. Gracias a sus goles estuvo a punto de ascender a Primera división por primera vez en su historia el equipo de Miranda de Ebro.

Las reducidas opciones de Urko Izeta en el Athletic Club

Las opciones de que Urko Izeta se pueda ganar un sitio en la primera plantilla del Athletic Club son prácticamente nulas. El que es titular seguro es Gorka Guruzeta, pero tras él hay un vació total debido a que ni Maroan Sannadi ni el propio Urko Izeta han dado un buen nivel en esta última temporada. De hecho, Iñaki Williams ha tenido minutos de delantero debido a que Ernesto Valverde no ha tenido confianza en ellos.

Urko Izeta tiene muy complicado ganarse un sitio en el Athletic Club después de una temporada en la que ha disputado 16 partidos oficiales y 346 minutos en los que marcó un gol solamente.

Urko Izeta tiene contrato con el Athletic Club hasta el 30 de junio de 2027. De este modo, en el equipo rojiblanco están abiertos a que el delantero de Aia se marche aunque no consiga dinero mediante traspaso ya que a pesar de estar en el último año de contrato el club vasco está por la labor de permitir que se vaya cedido incluso.

De este modo, por ahora, se aparca una solución en el futuro de Urko Izeta, quien quiere una última oportunidad en el Athletic Club siempre y cuando sea posible.