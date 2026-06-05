El Athletic Club podría tener solución al 'problema' con Urko Izeta

El delanteró apenas contó con 16 participaciones el pasado curso a las órdenes de Ernesto Valverde. El Real Oviedo, según ha adelantado La Nueva España estaría detrás del jugador de 26 años aunque en principio comenzará la temporada a las órdenes de Edin Terzic

El Athletic Club y especialmente su prolifera cantera son una solución al primer equipo vasco o en ciertos momentos un pequeño problema por la acumulación de jugadores que no encuentran acomodo en la disciplina de San Mamés. Este ha sido el caso esta temporada del delantero Urko Izeta. El ariete, que cumplirá 27 años el próximo mes de septiembre, volvió al Athletic Club el pasado verano tras cuajar una gran campaña en el Mirandés de Alessio Lisci en LaLiga Hypermotion.

Urko Izeta, a pesar de sus buenos números, apenas contó con 16 participaciones entre Liga y Copa del Rey y con el resultado de un gol que llegó en la última jornada de LaLiga EA Sports ante el Real Madrid. Ahora en el Athletic Club se abre una nueva etapa con la llegada de Edin Terzic en sustitución de Ernesto Valverde. El técnico alemán llegará 'limpio' de influencias por lo que Urko Izeta podría convencer a Terzic de su continuidad en el Athletic con un contrato que le vincula a los vascos hasta junio de 2027. Según ha apuntado 'La Nueva España' el Real Oviedo tendría en su agenda a Urko Izeta para su vuelta a Segunda división el próximo curso.

Urko Izeta busca su última oportunidad en el Athletic Club con un gran cartel en Segunda división

El Real Oviedo, según apuntó el diario citado anteriormente, no solo tendría a Urko Izeta como un posible refuerzo para su delantero. El cuadro carbayón, que aún está sin entrenador tras la salida de Guillermo Almada y donde suena con fuerza Julián Calero, se habría fijado en Álex Sancris, delantero del Getafe que el pasado curso participó en 18 encuentros con los azulones en Liga y no pudo ver portería.

Pero si se comparan los números de Urko Izeta y de Álex Sancris (estuvo en la 2024/25 en el Burgos) en su última campaña en LaLiga Hypermotion, la balanza de desequilibra claramente del lado del actual jugador del Athletic Club. Urko Izeta formó en la 2024/25 una pareja temible junto al hoy jugador del Estrasburgo francés, Joaquín Panichelli. Urko Izeta puso rumbo en el verano de 2024 al Mirandés después de explotar en el Bilbao Athletic donde en la 2023/24 terminó con 22 goles en Segunda Federación.

La perfecta adaptación de Urko Izeta al fútbol de Segunda

En la que fue su primera experiencia en el fútbol profesional, Urko Izeta se adaptó a la perfección y terminó el curso con 15 goles a favor, tres asistencias y disputando la final del play off de ascenso a Primera división ante el Real Oviedo. Casualidades del destino, ahora es el propio Real Oviedo el que apuesta por el fichaje de Urko Izxeta aunque el técnico Edin Terzic será el que tenga la última palabra sobre el próximo destino del ariete criado en la cantera de Lezama.

Urko Izeta ya fue noticia a final del mes de mayo por estar detrás de él otros equipos de Segunda división como Real Valladolid o Sporting de Gijón. Esta situación de Urko Izeta en el Athletic Club la vivirán otros jugadores que tendrán que aprovechar la llegada de Edin Terzic como la ocasión perfecta para demostrar que pueden ser útiles en el nuevo proyecto del cuadro de San Mamés.