Izeta presenta su candidatura a Edin Terzic

El delantero del Athletic Club anotó u primer gol en el cuadro rojiblanco y suma confianza para tratar de contar con la confianza de Terzic tras la salida de Ernesto Valverde

El Athletic Club se despidió de la temporada con una dolorosa derrota ante el Real Madrid en el Bernabéu. Los blancos golearon a un Athletic Club que, al final del partido, pudo maquillar el resultado con un gol de Izeta. El delantero rojiblanco, que ha vivido una campaña complicada, anotó su primer gol de la temporada y presenta su candidatura a Edin Terzic de cara al siguiente curso.

El delantero del Athletic Club se redimió tras una temporada en la que no ha tenido la confianza plena de Ernesto Valverde. Ante el Real Madrid, el 'Txingurri' optó por sacar en el minuto 73 Urko Izeta. En el 90, el atacante aprovechó un centro lateral de Iñaki Williams para poner el 4-2 en el marcador. Más allá del tanto, el gol de Izeta es una rebelión de cara a la siguiente curso. Terzic sustituirá a Ernesto Valverde e Izeta tratará de ganarse la confianza del alemán para sumar experiencias en Primera división y hacerse un hueco en los planes del germano.

Izeta busca la confianza de Terzic: "Se abre una nueva puerta para mí"

Tanto es así que Izeta deja atrás esta temporada y piensa en el futuro: "Son etapas nuevas cuando vienen entrenamientos nuevos, un nuevo ciclo, hay que llegar en las mejores condiciones en la pretemporada y se abre una nueva puerta para mí". De esta forma, Izeta presenta su candidatura para ser el '9' de Terzic en una temporada de transición dónde el delantero quiere aprovechar la oportunidad para brillar en San Mamés.

Izeta, sobre Ernesto Valverde: "Es el que manda y por algo será"

La temporada, para Izeta, ya es pasado y lo vivido con Ernesto Valverde, también: "No voy a valorar, siempre soy de respetar las decisiones de los entrenadores. Si he contado con menos minutos es porque lo ha visto así, es el que manda y será por algo. Aunque no haya jugado mucho me ha ayudado mucho estar en esa plantilla y soy más completo que el año pasado".

Izeta gana confianza de cara al próximo curso en el Athletic Club

Sobre el encuentro y sobre su gol, Izeta valoró la importancia de terminar la temporada con un tanto para comenzar con confianza la siguiente. "Ha sido una derrota dura, pero es importante para mi ayudar con un gol, el primero en el Athletic, que por esa parte contento, pero jodido por la derrota", destacó el delantero del Athletic Club que encara las vacaciones con el objetivo de regresar con las pilas cargadas. Su presencia en el primer equipo dependerá de la pretemporada y de como encaje en los planes de Terzic de cara al siguiente curso.