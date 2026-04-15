Izeta se mantiene en alerta con el cambio en el banquillo del Athletic Club

El adiós de Ernesto Valverde coloca a Terzic como favorito a ocupar el banquillo de San Mamés. El estilo y, en especial, el dibujo sobre el terreno de juego del alemán se asemejan al del 'Txingurri', lo que repercute de forma negativa en un Izeta cuyo futuro sigue en el aire

El delantero del Athletic Club, Urko Izeta, encara la recta final de la temporada con las mismas dudas con las que la comenzó, aunque con una certeza, que no cabe en los planes de Ernesto Valverde. El futbolista del conjunto rojiblanco a penas ha entrado con regularidad en los esquemas del 'Txingurri', que pondrá fin a su etapa en el banquillo del Athletic Club al finalizar la temporada. Esto multiplica las dudas de Izeta, estancado en el Athletic Club acerca de su futuro y con la opción de Terzic asomando por San Mamés.

Izeta se estanca en el Athletic Club

El atacante rojiblanco fue una de las piezas más demandadas en el mercado invernal en Segunda división. Izeta estuvo barajando la opción de salir del Athletic Club debido a la falta de minutos, pero su gran ambición era convencer a Ernesto Valverde de cara a una segunda vuelta dónde ha tenido algo más de protagonismo, pero sin cumplir su objetivo principal. Valverde, a partir de julio, será historia para el Athletic Club que está cerca de cerrar a su predecesor. Edin Terzic apunta a ser el elegido por la dirección deportiva del cuadro vasco, un movimiento que hace dudar a Izeta. El atacante queiere triunfar en el Athletic Club, pero tiene por delante a Guruzeta y a Maroan Sannadi. Para darle un giro a la situación, el delantero tendrá que convencer, como no ha hecho con Ernesto Valverde, al sustituto del 'Txingurri', ya que otra temporada a la sombra de ambos delantero dejaría tocada su carrera, perdiendo así el interés de los clubes que se movieron por él en invierno.

La posible llegada de Terzic, un mar de dudas para Izeta en el Athletic Club

En caso de que Terzic llegue a ser el siguiente entrenador del Athletic Club, el estilo de juego del alemán repercutiría de forma negativa en los planes de Urko Izeta. El ex técnico del Borussia Dortmunt, tal y como se ha podido ver en el conjunto alemán, apuesta por un esquema de juego basado en el 4-2-3-1, al igual que ha estado haciendo Valverde estas temporadas atrás, con un solo punta. En algunos casos, el germano también se decantó por un 4-3-3 ofensivo, en el que también aparecía un solo delantero centro en el esquema. La lucha con Maroan Sannadi y Guruzeta, curtido en mil batallas, volvería a jugar en contra de Izeta.

Todo por decidir con Izeta en el Athletic Club

Hasta la fecha y con todo por decidir, el futbolista sigue trabajando para intentar cerrar la temporada sumando minutos y experiencias en el primer equipo del Athletic Club tras haber jugado 21 minutos en los últimos 9 partidos de LaLiga, después de haber encadenado 3 duelos consecutivos sobre el terreno de juego.