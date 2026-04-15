Maroan Sannadi busca el 'sí' de Ernesto Valverde en un Athletic Club necesitado

El delantero internacional marroquí, tras quedarse fuera de los planes del entrenador ante el Villarreal, aprieta en Lezama para recuperar la forma física y estar presente en el siguiente duelo del Athletic Club ante Osasuna

El delantero del Athletic Club, Maroan Sannadi, espera su oportunidad ante la atenta mirada de un Ernesto Valverde que busca soluciones para el ataque. El cuadro bilbaíno sigue en caída libre y los goles brillan por su ausencia. Es por ello que la opción de Maroan Sannadi se abre ante el 'Txingurri' Valverde que observa atentamente el trabajo del atacante marroquí que se muestra muy participativo en los entrenos tras quedarse fuera de los planes del técnico rojiblanco en el duelo ante el Villarreal. Osasuna es el gran objetivo de Maroan Sannadi que aprieta los dientes para recuperar la forma física, convencer a Ernesto Valverde y salir como titular ante los rojillos.

Maroan Sannadi busca el 'sí' de Ernesto Valverde

El elefante africano, como cariñosamente lo llaman en San Mamés, ha regresado al Athletic Club tras una lesión que lo han mantenido más de 4 meses fuera de combate. Cuando todo apuntaba a regresar ante el Villarreal, Ernesto Valverde optó por dejarlo fuera, posponiendo la oportunidad del marroquí al duelo ante Osasuna de la jornada 32 de LaLiga. Con más de una semana de por medio para volver a estar a punto para la cita liguera, Maroan Sannadi trabaja de manera incansable ante los ojos de Ernesto Valverde para hacerse hueco en una delantera del Athletic Club de cara al duelo del martes ante el conjunto de Alessio Lisci. Su vuelta supondría una nueva oportunidad para él tras no cuajar demasiado en los planes de Ernesto Valverde, a la vez que da pie al técnico rojiblanco para probar una nueva fórmula ante el método errático que, hasta el momento, ha protagonizado el Athletic Club en ataque.

Beñat Prados, la única baja del Athletic Club para la 'final' ante Osasuna

Al margen del esfuerzo que está realizando Maroan Sannadi para volver a serle útil a Ernesto Valverde, como lo fue en la pasada campaña, el Athletic preparará la visita de Osasuna del próximo martes, una cita clave en la que los bilbaínos buscarán una victoria que sellaría virtualmente la permanencia a falta de seis jornadas, con otras cuatro sesiones y una jornada de descanso intercalada el sábado. Para dicho choque, con Maroan Sannadi completamente entregado a Ernesto Valverde, la única baja reseñable será la de Beñat Prados, que ultima su recuperación tras la grave lesión de rodilla que sufrió al principio de temporada. Por otro lado, en el caso el Vivian, que jugó los noventa minutos el pasado domingo frente al Villarreal, no se ha informado de que presente ningún problema físico y a seis días para el partido todo apunta a que el central internacional se ha ejercitado en las instalaciones interiores para gestionar la carga de trabajo.