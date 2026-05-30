El Athletic trata de apagar la polémica en torno a la camiseta de la siguiente temporada

El Athletic Club opta por el silencio ante las amenazas políticas recibidas en torno a su polémica camiseta de cara al siguiente curso

La camiseta del Athletic Club para la siguiente temporada no ha dejado indiferente a nadie. Lejos de gustos, la polémica en torno a la parte posterior de la camiseta, dónde un mapa de Euskal Herria con la Ikurriña ha molestado a un sector de Navarra que ha pedido la eliminación de ese detalle. El Athletic Club, lejos de avivar la polémica, no se ha pronunciado, tratando de apagar así una polémica que no cesa en la política.

El Athletic Club mantiene la calma en relación a su polémica camiseta de cara al siguiente curso. Desde el club aún no se han pronunciado en torno a las amenazas de partidos políticos que avanzaban que tomarán medidas legales contra el conjunto de San Mamés. La inclusión de la referencia a Euskal Herria en la camiseta ha generado críticas por parte de Unión del Pueblo Navarro (UPN), formación que considera inapropiado el uso de esa simbología y ha expresado públicamente su rechazo. Aunque el Gobierno de Navarra se desvinculó de la polémica días atrás, UPN ha decidido trasladar su queja al Comité de Competición Profesional, organismo que ha acordado la apertura de un expediente informativo para analizar el caso.

El Comité de Competición abrirá ahora un expediente informativo para estudiar la denuncia presentada, un trámite que no implica necesariamente la adopción de medidas. El organismo comunicará sus actuaciones tanto a la parte denunciante como al Athletic Club. Mientras tanto, en la entidad rojiblanca mantienen la convicción de que la camiseta estrenada en el último encuentro de Liga disputado en el Santiago Bernabéu no contiene ningún elemento susceptible de sanción o reproche.

La explicación del Athletic Club en torno a la camiseta

Desde el Athletic Club siguen sin pronunciarse y las únicas palabras que hay en relación a la camiseta son las explicaciones que lanzaron al anunciar la nueva equipación para el siguiente curso: "Se trata de una camiseta concebida para contar la historia del Athletic Club: un legado transmitido de generación en generación, construido por quienes lo defienden sobre el césped, por quienes lo sienten desde la grada y por el territorio que le da vida.Por eso, cada una de las siete rayas de la elástica simboliza a una de las siete provincias de Euskal Herria, uniendo a las diferentes comunidades que conforman la esencia del Club. Cada franja representa una historia compartida, un sentimiento arraigado y una pasión que conecta pasado, presente y futuro. Esa identidad común queda reflejada también en el mapa de Euskal Herria y la ikurriña que lucirán en la parte superior de la espalda".