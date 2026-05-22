División total por la nueva camiseta del Athletic Club: aplausos, críticas y polarización

La nueva camiseta del Athletic Club incluye un pequeño mapa de Euskal Herria, junto a la Ikurriña, en el que se incluye a Navarra

El Athletic Club estrenará, en el último partido de la temporada ente el Real Madrid, la nueva equipación que lucirá de cara a la temporada 2026/27. La camiseta, con las típicas franjas rojas y blancas, ha generado polémica en las redes sociales y en el panorama político debido a un detalle que no ha pasado desapercibido. En la zona del cuello, en la parte trasera, el Athletic Club luce un mapa de Euskal Herria pintado con la Ikurriña. En él se ha incluido a la región de Navarra, algo que no ha sentado especialmente bien a un sector de la comunidad navarra y que es aplaudido por otros.

Críticas y explicaciones por la polémica camiseta del Athletic Club

La inclusión de las referencias a Navarra en la nueva camiseta del Athletic Club ha provocado la airada reacción de partidos políticos como UPN, PP y Vox que, además de pedir al club su retirada, exigen una respuesta de gobiernos y de instituciones deportivas. La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha remitido sendas cartas al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, al presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, y a la presidenta navarra, María Chivite, para que se impida el uso de la prenda. Para Ibarrola, esta representación gráfica "incorpora un mensaje de naturaleza política, identitaria e institucionalmente controvertida, al proyectar una determinada concepción territorial que incluye a la Comunidad Foral de Navarra dentro de una realidad política ajena a su marco jurídico, administrativo, institucional y político”.

Apoyos a la camiseta del Athletic Club

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado este jueves que la camiseta del Athletic Club, cuestionada por UPN, PP y Vox, no vulnera ni hace un mal uso de los símbolos oficiales de Navarra. Remírez ha señalado, en una publicación en la red social X, que tanto la Lorafna como la Ley Foral 4/2020 de símbolos de Navarra establecen que los símbolos de identidad exclusivos de la Comunidad Foral son “la bandera, el escudo y el himno de Navarra”. Según ha explicado el vicepresidente, la protección jurídica recogida en la normativa “se limita a estos símbolos oficiales”, tal y como establece el artículo 3 de la citada ley foral.

En este sentido, el vicepresidente ha asegurado que en el caso de la camiseta del club bilbaíno “no se ven comprometidos o mal utilizados los símbolos oficiales de Navarra”, al tratarse de elementos distintos a los recogidos expresamente en la legislación de esta comunidad. Remírez ha recordado además que el Athletic Club es “una asociación privada” y no una administración pública ni una entidad dependiente de una institución pública. “A partir de aquí, el uso de símbolos no oficiales por parte de una entidad privada no le corresponde posicionarse al Gobierno de Navarra ni entra dentro de su ámbito competencial”, ha afirmado.

La polarización en las redes sociales por la nueva camiseta del Athletic Club

Pero la polémica no ha llegado solo por la parte política, si no también por la social. El anuncio de la camiseta en redes sociales ha destapado una oleada de opiniones respecto al mapa de Euskal Herria que aparece representado en la parte de atrás de la camiseta rojiblanca. En 'X', antiguamente conocida como Twitter, la publicación ha superado las 640.000 visualizaciones, rondando los 200 comentarios acerca del detalle de Euskal Herria en la parte trasera de la camiseta. La polémica opaca el último partido de Ernesto Valverde como entrenador del Athletic Club, conjunto al que dirá adiós tras el duelo frente al Real Madrid.