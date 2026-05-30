MotoGP Italia 2026 | Sigue en directo la carrera sprint con Marc Márquez y Jorge Martín en el Circuito de Mugello

Marc Márquez vuelve a la competición y lo hace con buenas sensaciones, mientras los italianos prometen dar mucha guerra en casa

¡Buenas tardes! Arrancamos nuestro directo desde el Circuito de Mugello para narrar lo que acontece en esta Carrera Sprint del Gran Premio de Italia. Un certamen donde Aprilia ya ha comenzado a imponerse en la calificación , pero en el que Marc Márquez ya ha avisado al resto que no ha venido a hacer turismo.

29 ºC en el ambiente y 51 ºC en el asfalto en estos momentos , muchísimo calor en Mugello. Y a eso sumadle un 30 por ciento de humedad. La carrera será infernal, aunque afortunadamente para los neumáticos, solamente se darán 11 vueltas.

Poco más de diez minutos para que comience el espectáculo en Mugello. ¡Vamos a recordar la parrilla de salida!

Comienza la hora de la verdad en Italia. Y lo hace con el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ansioso por volver a sumar. El de Cervera ha conseguido el 'apto' para todo el fin de semana en el Gran Premio de Italia de MotoGP pero ha dejado claro que no pilotará bajo presión alguna.

"La remontada que tengo que afrontar es crear mi futuro, volver a sentirme bien, volver a sentir que puedo pilotar una MotoGP al máximo nivel, porque como lo hacía en estas primeras carreras era inviable", explicó Márquez, quien recalcó: "Lo estaba sacando, porque lo estaba sacando, y no sé cómo, pero por eso no era constante".

A su llegada al circuito de Mugello, Marc Márquez ha explicado a los Medios de Comunicación presentes en el trazado de la Toscana que ahora está "en la remontada" de lo "físico" para afirmar que sabe que si puede "reconstruir un poquito un físico aceptable, sobre todo este brazo derecho, y que trabaje más o menos bien, la velocidad va a ir llegando".

"De momento, si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear son más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo con lesiones, que siempre puede pasar pues sales a pista y siempre hay riesgo, y siempre aprietas a todo lo que sientes, pero tengo que ser muy consciente de dónde estoy y dónde quiero llegar", señaló el nueve veces campeón del mundo de motociclismo y vigente campeón de MotoGP.

Marc Márquez recordó el Gran Premio de Catalunya

Como no podía ser de otra forma recordó el grave y fuerte accidente de su hermano Alex Márquez: "Lo viví mal, muy mal; lógicamente, me quedé paralizado delante del televisor pero por suerte, y quiero agradecer tanto a la familia, lógicamente, como al campeonato, que me fue avisando en todo momento de las cosas que se iban diciendo de cómo estaba el piloto".

El líder del Mundial de MotoGP llega con muchas ganas a Mugello

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) subrayó en la rueda de prensa previa al certamen que 'disfrutará' con la carrera del circuito de Mugello. El líder provisional del mundial de MotoGP afirmó que "Mugello es fantástico, es un circuito muy bonito, que hace que todo sea un poco mejor, más siendo italianos, pues el público nos ayuda mucho y lo sentimos muy cerca, es un gran premio muy especial y es fantástico por los aficionados".

De sus posibilidades de ganar aquí, Marco Bezzecchi fue sincero al afirmar que "estaría muy bien pensar en ganar aquí, es un sueño para todos los pilotos italianos, pero por el momento estamos a jueves y hay que empezar el viernes de la mejor manera posible, centrarnos en el día a día, pero ganar sería un sueño hecho realidad".