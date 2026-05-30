Aprilia obliga a Jorge Martín a tomar una decisión drástica sobre su futuro

El equipo italiano ha firmado un nuevo patrocinio que ha hecho que el madrileño se tenga que despedir de uno suyo muy particular. "Ya no estamos juntos", ha confesado el piloto en tierras italianas

En poco más de un año, Aprilia ha marcado la vida de Jorge Martín radicalmente. Todos los accidentes sufridos la pasada temporada han hecho mucho más fuerte mentalmente al piloto madrileño y a tener que medir su pilotaje desde otras perspectivas. Y, aunque el próximo año no continuará en Noale, estos le han obligado a tomar una decisión que le perjudica directamente a su cuenta bancaria.

Tras confirmarse de manera oficial que Monster será el nuevo patrocinador principal de Aprilia, Jorge Martín ha tenido que romper con Red Bull, el suyo personal de toda la vida. De hecho en Mugello ya no lleva ningún logo de dicha bebida energética

La entrada del fabricante de bebidas americano supone una fuerte inyección económica en el equipo para mejorar su moto, pero sus arcas se verán directamente afectadas.

Jorge Martín agradece a Red Bull sus 15 años

En unas declaraciones recogidas por Motorsport.com, 'Martinator' ha comentado qué ha supuesto para él todo este asunto: "Cualquier mejor económica que pueda aportar valor al equipo, al final, se traduce en mejoras y evoluciones. Por mi parte, son 15 años los que he estado con Red Bull y siempre les estaré agradecido de la oportunidad que me dieron de saltar a la Rookies Cup, pero ha sido algo que no he podido controlar".

Y como el año que viene no correrá con Aprilia, no descarta que en un futuro vuelvan a trabajar juntos: "Se ha terminado por el momento, no sé si en el futuro podremos volver algún día, pero a día de hoy no seguimos juntos. Mi relación con Red Bull siempre ha sido increíble, yo creo que va a seguir siendo muy, muy buena".

Jorge Martín, su alergia y su aviso sobre la Ducati

En cuanto a la competición se refiere, el piloto madrileño celebró en la jornada del viernes su billete directo para la Q2. Y, al mismo tiempo, resaltó el despertar de Ducati, algo que él ya sabía que se produciría desde el principio.

"Ha sido un día estresante, en la Práctica he salido y no tenía las mejores sensaciones, pero hemos ido dando pasos adelante. Sin embargo, iba perdiendo oportunidades, venía bien y mostraron una bandera roja; luego venia mejor aún y me he encontrado trafico. El equipo me ha llamado al box y tenía dudas de hacer una vuelta más o hacer caso, al final he vuelto al garaje y he cambiado la rueda, aunque estaba usada, y he hecho una vuelta a tope, creo que ha sido el primer día de mi vida que tenía alergia, porque no podía respirar, y lo hemos logrado", indicó el de San Sebastián de los Reyes".

Ducati, por su parte, colocó cinco motos entre las seis primeras, pero es algo que a 'Martinator' no le sorprende: "Yo siempre he pensado que la Ducati era fuerte y que iba a estar ahí todo el año. Personalmente creo que ha sido siempre así desde principio de año, pero no tenían las cosas en el sitio, Marc Márquez no estaba bien, no ha sido cuadrar, pero una moto no funciona de repente. Nosotros seguimos igual, yo no había corrido nunca con la Aprilia, es el problema de no haber corrido en muchas pistas el año pasado, que empezado de cero".

Aprilia le pone reglas negras a sus pilotos en Italia

Por último, Jorge Martín ha reconocido que este fin de semana tendrán que cumplir con las reglas marcadas desde Noale, donde no quieren más accidentes como los del propio Martín y Raúl Fernández en Cataluña.

De este modo, sus cuatro pilotos (los dos oficiales y los de Trackhouse) deberán guardarse "respeto" en la pista: "Al final es algo que he vivido casi toda mi vida, desde Moto2, en todas las fábricas en las que he estado, siempre se ha hablado de lo mismo, es algo lógico, que hacen todos los equipos y es normal, aunque después de lo que pasó en Montmeló se ha hecho más eco de lo sucedido".