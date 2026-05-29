Marc Márquez reaparece a lo grande en Mugello y deja atrás a Jorge Martín y Pedro Acosta

Aún con algunos problemas físicos tras su durísima caída en el pasado GP de Francia, el vigente campeón de MotoGP se cuela de manera directa en la Q2 que decidirá la pole en el gran premio de este fin de semana sobre suelo italiano

Si algo no se le puede achacar a Marc Márquez, ya gane o pierda, es falta de coraje. Si bien aún no está plenamente restablecido tras su lesión e intervención quirúrgica en el pide y hombro derechos, si está lo suficientemente bien para subirse a su Ducati y marcar el sexto mejor tiempo en la práctica del Gran Premio de Italia de MotoGP, lo cual le permite entrar de manera directa en la Q2 de la clasificación.

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Lo cierto es que lo del español en toda una hazaña aunque la Ducati Desmosedici GP26 esté funcionando mucho mejor; tanto es así que su compañero Francesco 'Pecco' Bagnaia ha hecho el segundo mejor tiempo, solo superado por el también italiano Fabio di Giannantonio, que tras su victoria en Cataluña continúa ejerciendo de líder al ser el más rápido en la práctica oficial celebrada en el circuito de Mugello. Ya en tercera posición aparece Enea Bastianini.

Jorge Martín se mete y Pedro Acosta se queda fuera

En cuanto al resto de españoles en liza, el mejor fue Fermín Aldeguer con un quinto lugar, mientras que Jorge Martín sufrió algo más para meterse en la Q2 al cerrar el trabajo sobre el asfalto siendo octavo. También se mete Alex Rins, noveno.

Peor le fueron las cosas a Pedro Acosta. El español estuvo bien con su KTM RC 16 y pugnó por estar en esa segunda clasificación, pero cometió un error en su última vuelta rápida que le hizo irse a la grava. Ahí se acabaron sus posibilidades.

Todo decidido al final y con mínimas diferencias

Los últimos minutos resultaron intensos y en ellos el vigente campeón del mundo, Marc Márquez, pasó de ser líder a ocupar la sexta plaza a escasamente dos décimas de segundo del piloto más rápido. ¿El resultado final? Fabio di Giannantonio acabó siendo el más rápido con 1:44.808, secundado por Bagnaia, Bastianini, Morbidelli, Aldeguer, Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Jorge Martín, que logró el pase a la Q2 en el último momento, Alex Rins y el 'rookie' Diogo Moreira.

Sin duda merece una mención especial el brasileño Diogo Moreira, que lograba por primera vez en la temporada de su debut en MotoGP entrar en la Q2 con su Honda RC 213 V. ¿Y los 'eliminados'? Pues Ai Ogura, que llegó a ser líder, acabó fuera de la Q2, como también Raúl Fernández, Pedro Acosta, Maverick Viñales, Joan Mir, Fabio Quartararo o Jack Miller, entre otros.