Aprilia cuenta la verdad sobre la enésima y peligrosa caída de Jorge Martín

El equipo italiano ha repartido responsabilidades sobre el accidente que sufrió el pasado lunes en Montmeló el piloto madrileño

Llegó a Barcelona con sensaciones de 2024, las que le hicieron proclamarse campeón del mundo. Pero, al final, Jorge Martín se ha marchado de Montmeló reviviendo su pesadilla de 2025 con Aprilia. Por suerte para él, no va a perderse el próximo certamen, pero llegará con su cuerpo muy mermado tras las seis caídas que sufrió en los cuatro días que rodó en tierras catalanas.

Y la peor de ellas ocurrió este lunes en el test oficial realizado en trazado barcelonés. Tanto es así que los responsables de Aprilia han tenido que salir a la palestra para dejar claro a qué se debió semejante accidente que ha hecho peligrar incluso la temporada de 'Martinator'.

Paolo Bonora levanta la mano en Aprilia

"Ha sido una caída enorme, a gran velocidad. Tras analizar los datos, parece que probablemente entró con demasiada velocidad y frenó demasiado fuerte y de forma demasiado brusca. La caída fue enorme", ha comentado Paolo Bonora, director del equipo Aprilia, a la web oficial de MotoGP.

No obstante, el dirigente italiano ha asumido también responsabilidades en dicho test: "Es muy frustrante porque ha sufrido muchas caídas. Eso significa que no hemos conseguido ajustar perfectamente la moto para él, para este trazado y para estas condiciones de adherencia".

Y en este mismo sentido, afirmó que los datos de Bezzecchi también les señala a ellos como equipo: "Estamos convencidos de ello, porque también hemos visto el mismo problema por parte de Marco: nuestros pilotos no tenían la misma confianza en la moto que les habíamos visto tener habitualmente durante la primera parte de la temporada. Tenemos que trabajar en ello. Este circuito y estas condiciones de adherencia son muy específicas de Barcelona".

Jorge Martín la paga con la Dirección de Carrera.

Ha sido, sin duda, uno de los Grandes Premios en Cataluña más accidentados que se recuerdan. Las caídas de Álex Márquez y Zarco fueron realmente alarmantes y las seis de Jorge Martín o la de Pedro Acosta tampoco se quedan atrás.

Y uno de los más críticos con los organizadores del certamen fue Jorge Martín, quien no dudó en señalar la actitud de Dirección de Carrera de obligarlos a salir pese a los accidentes: "Dicen que el show siempre tiene que seguir, pero yo creo que hay un momento en el que hay que comenzar a pensar en la parte humana. No sé hasta qué punto era necesario seguir buscando ese riesgo. (...) Hay que recapacitar y pensar hasta qué punto vale la pena que nos juguemos la vida así. Recomenzar tres veces es muy peligroso y excesivo".

Jorge Martín da las gracias a la vida

El lunes volvió a encender todas las alarmas tras su caída en el test oficial y, afortunadamente, horas después las pudo apagar todas de golpe tras ser chequeado en el hospital.

Primero fue Aprilia quien mandó un mensaje: "Después del accidente en la curva 7, Jorge Martín fue llevado al centro médico del circuito para que le revisaran, principalmente el codo izquierdo y la pierna derecha. Los exámenes realizados en el centro médico del circuito no revelaron fracturas visibles, pero se decidió llevar a Martin al Hospital Universitario Dexeus en Barcelona para más pruebas".

Y, posteriormente, fue el propio Jorge Martín quien hizo uso de sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores: "Otra vez... Agradecido por estar seguro tras una dura caída. Gracias a los doctores en la pista, su reacción fue increíble".