Jorge Martín, séptimo accidente este lunes en Montmeló y directo al hospital: "Gracias a los doctores en la pista, su reacción fue increíble"

El piloto madrileño se ha caído de nuevo en los test de MotoGP que se han celebrado este lunes en el circuito de Cataluña

Después de lo vivido este domingo en el Gran Premio de Cataluña, con los graves accidentes de Álex Márquez y Johann Zarco, dos banderas rojas en la carrera de MotoGP, tres salidas... y el enfado de los pilotos, que no entendían la tercera salida tras las caídas de Álex y Zarco, apenas unas horas después, las motos han vuelto al circuito para celebrar una jornada de test que no ha mejorado la situación.

Lo ha hecho, como es lógico, sin los dos accidentados, a los que se ha unido el campeón de la carrera, un Fabio di Giannantonio que también acabó lesionado en una mano. Y, en la jornada matinal, Pedro Acosta volvía a demostrar lo bien que están las KTM en este circuito con un mejor tiempo de 1:38.767.

Son embargo, el gran protagonista ha sido, una vez más, Jorge Martín. El piloto madrileño empezó el viernes con una grave caída en la FP1 y se cayó en todas las sesiones y carreras que se han celebrado. Sólo no se cayó en la Q2 de la clasificación, pero ya lo había hecho minutos antes en la Q1.

Jorge Martín, hasta siete caídas en cuatro días

En el Sprint, el español de Aprilia se fue al suelo cuando ocupaba, de forma virtual, el liderato del mundial, algo que también se repitió en su caída en la carrera del domingo, cuando se fue al suelo tras una de las resalidas. Martín fue de los más críticos con la actitud de Dirección de Carrera de obligarlos a salir pese a los accidentes.

"Dicen que el show siempre tiene que seguir, pero yo creo que hay un momento en el que hay que comenzar a pensar en la parte humana. No sé hasta qué punto era necesario seguir buscando ese riesgo. (...) Hay que recapacitar y pensar hasta qué punto vale la pena que nos juguemos la vida así. Recomenzar tres veces es muy peligroso y excesivo", afirmaba Martinator.

Martín evacuado en ambulancia de Mntmeló

El piloto madrileño, que reconocía estar magullado y tener dos esguinces por lo vivido el fin de semana, ha vuelto a caerse este lunes en el test y ha tenido que ser evacuado en ambulancia, lo que ha hecho temerse por una lesión grave.

Finalmente, tras ser chequeado en el hospital, su equipo ha mandado un mensaje tranquilizador y podremos ver al campeón del mundo en 2024 en el próximo gran premio, que se celebra la semana próxima en Mugello.

"Después del accidente en la curva 7, Jorge Martín fue llevado al centro médico del circuito para que le revisaran, principalmente el codo izquierdo y la pierna derecha. Los exámenes realizados en el centro médico del circuito no revelaron fracturas visibles, pero se decidió llevar a Martin al Hospital Universitario Dexeus en Barcelona para más pruebas", publica Aprilia, que después ha confirmado que los análisis posteriores han dado el mismo resultado.

Jorge Martín confirma que está OK

El propio Jorge Martín mandaba también un mensaje en el que aseguraba estar bien. "Otra vez... Agradecido por estar seguro tras una dura caída. Gracias a los doctores en la pista, su reacción fue increíble", publicó en su perfil de Instagram.

El piloto madrileño ya avisó el viernes de que la seguridad del circuito de Montmeló en algunos lugares no es la mejor y que deberían de mejorarla, ya que en ese trazado ha habido muertes, como la del recordado Luis Salom.