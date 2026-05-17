Fabio Di Giannantonio gana en Cataluña, Jorge Martín y Pedro Acosta se caen y Álex Márquez acaba en el hospital

El piloto italiano de Ducati logra la segunda victoria de su carrera en un accidentada prueba de MotoGP sobre el asfalto de Montmeló, donde Dirección de Carrera tuvo que sacar la bandera roja en hasta dos ocasiones

Va a costar contar todo lo ocurrido en el Gran Premio de Cataluña. Lejos de ser la clásica carrera del Mundial de MotoGP, resulta que hemos terminado viendo tres, ya que Dirección de Carrera sacó bandera roja en dos ocasiones, la primera por una caída que ha llevado a Álex Márquez al hospital y la segunda por idéntico motivo con Johann Zarco como triste protagonista, para que finalmente triunfase Fabio Di Giannantonio, mientras también veíamos a Jorge Martín y Pedro Acosta –este en la última curva de Montmeló– por los suelos.

Ha sido un caos dividido en dos partes. Durante las primeras doce vueltas todo estaba en orden y parecía que la victoria se la disputarían Pedro Acosta, quien había partido desde la pole position, y un Álex Márquez que era su sombra. La pelea entre ambos estaba preciosa, pero en esas ocurrió lo que nadie quería: la KTM sufría un problema electrónico que le hacía perder velocidad de forma brusca y Álex Márquez, que le pisaba los talones, se lo comió por completo.

Fue una caída escalofriante. El de Ducati perdió el control de su moto y acabó yéndose contra el muro para literalmente salir volando durante metro y metros. Por suerte, no pareció impactar de lleno y rápidamente el equipo informaba de que estaba consciente y sería trasladado al hospital; eso sí, nos dejó a todos más que fríos ante la incertidumbre de su estado de salud.

Primera reanudación del GP de Cataluña

Tras un rato largo, ya que la pista quedó repleta de trozos de moto que no fue nada fácil limpiar, se dio una nueva salida desde parrilla para disputar una carrera que se daría a 13 vueltas. Pedro Acosta volvió a partir desde la pole, pero le sirvió de poco, ya que en la primera curva se volvían a ir tres pilotos al suelo.

Johann Zarco, el más veterano del Mundial de MotoGP, hacía efecto dominó para llevarse a otros dos pilotos por delante y, dada la gravedad de la situación, provocar de nuevo bandera roja. El francés fue trasladado en hospital después de que una pierna se le quedase trabada en su montura durante la caída.

Segunda reanudación y cruz para Jorge Martín y Pedro Acosta

Después del segundo impasse obligado, y de nuevo con Pedro Acosta liderando desde el primer puesto de la parrilla, la situación terminó de volverse surrealista cuando un Jorge Martín que rodaba tercero, y camino de colocarse como líder del Mundial de MotoGP, veía como Raúl Fernández se lo llevaba por delante, echando por tierra sus opciones en la carrera. No sentó nada bien lo ocurrido al equipo oficial de Aprilia, que se plantó en el box del equipo satélite para hacerlo saber.

Con un nuevo disgusto el zurrón, al menos parecía que la victoria sería cosa de Acosta y Joan Mir, quien rodaba segundo. El de Honda trató de adelantar a su compatriota, pero fue Fabio Di Giannantonio quien lo superaba a él a cuatro vueltas del final para con dos para la bandera a cuadros dejar definitivamente atrás a Acosta. El italiano se distanció rápidamente y Acosta vio cómo seguidamente le superaban Mir y Aldeguer. ¿Carrera terminada? Para nada. En la última curva Ogura intentaba adelantarle y lo mandaba al suelo. Fue el colofón 'perfecto' a una caótica carrera que terminó con gloria italiana y un gran número de damnificados.