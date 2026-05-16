Jorge Martín, tras cuatro caídas en Montmeló, reconoce sufrir dos esguinces y estar magullado, pero manda un aviso para el domingo

El piloto madrileño, pese a que ha acabado el Sprint del GP de Catalunya sin puntos, se muestra optimista tras ver la evolución de la Aprilia del viernes al sábado

Las Aprilia desaprovecharon la primera de las dos oportunidades de distanciarse más de Marc Márquez y, en un Sprint para olvidar, ni Jorge Martín ni Marco Bezzecchi pudieron sumar nada en el Gran Premio de Catalunya 2026.

El italiano, que partía desde la posición 12 y que, por momentos, rodó sexto y soñó con las primeras posiciones, se vino abajo en el tramo final y acabó fuera de los puntos.

Peor le fue al madrileño, que empezó el fin de semana con una durísima caída que casi le cuesta el físico. Siguió con otra caída a dos minutos del final en la Práctica que le impidió meterse en la Q2. En la Q1 volvía a caerse y, pese a ello, lograba pasar a la Q2 gracias al resultado de una vuelta anterior y adelantaba por sólo media décima a Pecco Bagnaia. Por último, en el Sprint vivía la cuarta caída del día, que esta vez le costó los puntos.

“Es parte de mi proceso también. Hoy, otras dos caídas, no es lo que nadie quiere, pero es lo que hay”, señalaba apesadumbrado el madrileño, que cuando se cayó en el Sprint era líder virtual del Mundial y que, al menos, puede consolarse con que su gran rival y compañero, Bezzecchi, tampoco ha sumado y se mantiene a un punto.

Martín reconoce lo duro que está siendo

"Está siendo un fin de semana difícil. Antes que nada quiero darle las gracias al equipo, porque después de cuatro caídas yo tengo alguna lesión pequeña, nada importante que no me impida pilotar, pero el equipo no ha podido ni comer ni han tenido tiempo de nada -para arreglar las motos que había destrozado-. Estoy muy orgulloso de ellos, están haciendo un trabajo increíble”, indicaba 'Martinator'.

El piloto de Aprilia admitía, tras reconocer esa lesión a la que antes aludía, que no está al cien por cien, pero que es optimista de cara al domingo después de ver el paso adelante que ha dado con su moto. “En esta pista me está costando encontrar el límite, pero de ayer a hoy he hecho un paso bestial. Hoy me veía con opciones de podio. Me encontraba muy bien”, afirma el madrileño, que peleaba por situarse delante cuando llegó la caída.

"Ayer sufrimos, pero otra vez con nuestro método de trabajo conseguimos rehacernos. Hoy, Raúl -Fernández- ha ido rápido, yo estaba yendo rápido... lo importante es seguir. Lo importante es volver a lo básico, que es pilotar. La Aprilia está funcionando", se animaba.

Monmeló, una pista "muy difícil", según Martinator

Martín también reconocía estar "un poco magullado" de todos lados y de tener "un par de esguinces en el tobillo", pero "nada" que le impida pilotar. “Tengo un gran equipo de fisios y doctores que me ayudan a estar al máximo. Este fin de semana será un 80%, pero sacaré lo que pueda”, advierte el campeón del mundo de MotoGP 2024.

Jorge Martín, que se mostró muy crítico con el estado de la pista tras sus caídas del viernes y que dio un serio toque de atención recordando al fallecido Luis Salom, mantiene su opinión tras lo visto el sábado. “Es una pista muy fácil para cometer errores. Es difícil encontrar el límite y, cuando lo encuentras, ya estás en el suelo. (...) Hoy he tenido que mantener un pelín más el freno y eso me ha hecho caerme. Mañana soltaré el freno antes”, estima el piloto español de Aprilia Racing.