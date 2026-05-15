Jorge Martín vuelve a caerse, dice adiós en Montmeló a la Q2 de MotoGP y Pedro Acosta lo aprovecha

El piloto madrileño se fue al suelo cuando trataba de lograr su mejor tiempo en la Práctica, que lideró Acosta, seguido de Álex Márquez y Binder; muchos gallitos pasarán por la Q1 este sábado

Accidentado viernes en el circuito de Montmeló, en una primera jornada del Gran Premio de Catalunya 2026 de MotoGP en la que Jorge Martín ha sido el triste protagonista. El actual segundo clasificado en el Mundial sufría una grave caída por la mañana, de la que salió malparado y, pese a ello, volvió a subirse a la moto en la Práctica para tratar de meterse entre los diez primeros.

No lo logró, pero no fue porque estuviera mermado por la caída, sino porque cuando intentaba su vuelta rápida a dos minutos del final de la Práctica de MotoGP, volvió a irse al suelo. Esta vez no le ha pasado nada y, de hecho, se ha levantado muy enfadado y haciendo aspavientos con las manos. Tendrá que pasar por la Q1 y superarla para poder optar este sábado a la 'pole'.

El piloto madrileño no ha tenido su día, aunque las Aprilia tampoco han brillado como en anteriores carreras y no han ocupado las primeras posiciones. De hecho, la jornada ha estado en general dominada por la Gresini de Álex Márquez, que fue primero en la FP1 y perdió esa primera plaza en el tramo final en la Práctica a manos de un Pedro Acosta que parece renacido en Montmeló con su KTM.

El piloto murciano apareció a tiempo para hacer el mejor tiempo y las KTM demostraron estar muy bien en este circuito, al menos en esta jornada, ya que tras Acosta y Alex Márquez acabó el compañero del primero, Brad Binder.

Pedro Acosta lidera un Top-10 plagado de sorpresas

La Práctica no sólo vivió la caída de Jorge Martín, sino que fueron varios los pilotos importantes que también se fueron al suelo. Ai Ogura lo hizo a mitad del entrenamiento, Rins a falta de 15 minutos y Joan Mir, a poco del final y justo cuando se había situado en el Top-5. Finalmente acabó octavo, por lo que, pese a esta caída, estará en la Q2.

El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, salvó la papeleta con una séptima posición, justo por detrás de uno de sus grandes rivales: Fabio di Giannantonio.

La sorpresa positiva la dieron, aparte de la Honda de Mir, un Jack Miller que por primera vez este año estaba entre los diez mejores y la Yamaha de Quartararo, que cazó la última plaza para la Q2 y dejó fuera a Enea Bastianini, a Pecco Bagnaia y a Ai Ogura. Con estos tres, más Jorge Martín, Aldeguer o Morbidelli se aventura una Q1 brutal. Sólo habrá dos plazas en juego uy muchos gallitos al acecho.

Clasificación de la Práctica de MotoGP - GP de Catalunya 2026

1. P. Acosta (KTM) 1'38.710

2. A. Márquez (Gresini) +0.018

3. B. Binder (KTM) +0.070

4. R. Fernández (Trackhouse) +0.078

5. J. Zarco (LCR) +0.079

6. F. Di Giannantonio (VR46) +0.109

7. M. Bezzecchi (Aprilia) +0.121

8. J. Mir (Honda) +0.136

9. J. Miller (Pramac) +0.201

10. F. Quartararo (Yamaha) +0.269

11. E. Bastianini (Tech3) +0.349

12. P. Bagnaia (Ducati) +0.350

13. A. Ogura (Trackhouse) +0.405

14. D. Moreira (LCR) +0.464

15. F. Morbidelli (VR46) +0.585

16. F. Aldeguer (Gresini) +0.612

17. J. Martín (Aprilia) +0.679

18. L. Marini (Honda) +0.680

19. T. Razgatlioglu (Pramac) +0.821

20. M. Viñales (Tech3) +1.001

21. A. Rins (Yamaha) +1.042

22. A. Fernández (Yamaha) +1.225