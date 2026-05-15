Pedro Acosta se arrepiente y rectifica en el GP de Catalunya

El de Mazarrón fue protagonista el pasado domingo junto con Di Giannantonio por la lucha por el cuarto puesto y ha reconocido que ahora siente "vergüenza" de lo sucedido

Que Pedro Acosta es de sangre caliente ya no es ningún secreto. Y sus rivales lo saben, por eso juegan con su carácter a veces. Y el pasado domingo, el italiano Di Giannantonio le buscó y le terminó encontrando. Tanto que ha montado una pequeña cruzada con el murciano. Al menos, escuchando las palabras del 'Tiburón'.

Durante el Gran Premio de Francia, el piloto de VR46 adelantó al de KTM en la entrada de la última curva, ya en la última vuelta. Y lo hizo con mirada a la cara incluida, algo que molestó a Pedro Acosta. Y tras finalizar el certamen y cuestionado por dicha maniobra, el piloto español se lo dejó claro ante los medios de comunicación: "A Di Giannantonio se la guardo; a mí nadie me adelanta mirándome".

Mientras tanto, el piloto transalpino se justificó señalando que se dio la vuelta para controlar que su rival no le devolviera el adelantamiento.

Cuatro días después, Pedro Acosta se disculpa a su manera

Ahora, a su llegada a Cataluña, el 'Tiburón' ve desde otra perspectiva lo sucedido en tierras galas, por eso ha mostrado su arrepentimiento: “A los dos nos tendría que dar vergüenza montar estos shows por un cuarto puesto. Pero hacía tiempo que no se veían estas cosas, que son buenas para el espectáculo”.

No obstante, el piloto de KTM volvió a dejar claro que no tiene amigos en la parrilla: "La relación con Diggia es políticamente correcta, ya se sabe que no tengo una relación especialmente buena con ninguno de mis rivales”.

Pedro Acosta llega comedido a Montmeló

Para este fin de semana, Pedro Acosta prefiere ir con cautela, porque sabe perfectamente quienes son los favoritos. No quiere presión y opta por tomárselo con calma: “Hay que ser realistas. Llegamos a un circuito en el que la Aprilia de hace tiempo, que no era la de ahora, ya dominaba. Primero estarán las Aprilia; luego las Ducati y luego, nosotros. Todo lo que mejore un décimo puesto, bueno será”.

“Habrá que tomárselo con calma, porque en Le Mans volvió a aparecer el tema de la degradación de las gomas. Ahora es como otra interrogación que ponemos encima de la mesa y por eso habrá que tomárselo como un fin de semana con calma, sin muchas expectativas, salir mañana, subirme a la moto y ver por dónde estamos", recalcó Acosta.

Y en este sentido, se acordó de lo sucedido el curso pasado: "Fueron dos cuartos puestos, pero volví a hacer una de las mías poniendo el blando cuando nadie lo llevaba".

"Creo que este año no me pasará, montaré lo mismo que lleve el de delante y listo, pero bueno, hay que ser realistas, al final, venimos a un circuito que Aprilia, incluso en la época de Aleix -Espargaró-, que no era la Aprilia de ahora, ya dominaba, entonces hay que contar que estarán las cuatro Aprilia delante, luego cinco Ducati, y luego estaremos nosotros como la novena moto o algo así, o la décima", finalizó sincero un Acosta que marcha cuarto en la general.